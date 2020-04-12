В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года

Формуле 1 следует вернуть правило, отмененное почти 30 лет назад. С таким предложением выступил босс McLaren Зак Браун. По мнению управленца, чемпионату мира стоит учитывать не все очки, заработанные в Гран При.

Сейчас при определении чемпиона и обладателя Кубка конструкторов в Формуле 1 суммируют все очки, набранные пилотами за сезон. До начала девяностых система была иной. Тогда судьи суммировали только лучшие результаты, а худшие отбрасывали.

К примеру, в 1990 году в зачет шли результаты 11 этапов из 16. Очки за пять наименее удачных гонок просто не прибавляли к итоговому результату. В 1970 году в зачет шли 11 этапов из 13, в пятидесятых годах – четыре из семи.

«Может, нам вернуться к старым добрым временам и просто не учитывать пару гонок? – заявил Зак Браун в онлайн-трансляции телеканала Sky Sports. – Скажем, если в этом году у нас получится провести 15 этапов, мы могли бы брать в зачет 13 Гран При».

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун Фото: Jack Ke

Предложение Брауна связано с тем, что некоторые команды могут пропустить отдельные этапы из-за коронавируса. В частности, в McLaren решили не участвовать в Гран При Австралии еще до того, как гонку официально отменили. Коллектив принял такое решение из-за того, что у одного из сотрудников диагностировали коронавирус.

Метод Брауна помог бы облегчить проведение будущих гонок Формулы 1 в аналогичных обстоятельствах. Руководству чемпионата не пришлось бы отказываться от Гран При из-за одной или двух команд, которые не смогут выйти на старт. Руководство Ф1 пока не отреагировало на предложение Брауна.

В истории Формулы 1 были случаи, когда правило об отбрасывании худших результатов определяло чемпиона мира. Одним из самых известных примеров считается сезон-88. В том году больше всего очков набрал Ален Прост, однако чемпионский титул присудили Айртону Сенне.

Бразилец чаще финишировал в конце очковой зоны, а потому ликвидация худших результатов лишила бразильца не такого большого числа очков, как его партнера по команде. В результате Ален Прост уступил титул только потому, что выступал слишком стабильно на протяжении всего сезона-88.