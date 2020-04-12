Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
143 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года

Поделились
Комментарии
В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года
Автор:
, шеф-редактор
12 апр. 2020 г., 13:26

Глава команды McLaren Зак Браун нашел необычный способ провести чемпионат мира в условиях коронавируса

Формуле 1 следует вернуть правило, отмененное почти 30 лет назад. С таким предложением выступил босс McLaren Зак Браун. По мнению управленца, чемпионату мира стоит учитывать не все очки, заработанные в Гран При.

Сейчас при определении чемпиона и обладателя Кубка конструкторов в Формуле 1 суммируют все очки, набранные пилотами за сезон. До начала девяностых система была иной. Тогда судьи суммировали только лучшие результаты, а худшие отбрасывали.

К примеру, в 1990 году в зачет шли результаты 11 этапов из 16. Очки за пять наименее удачных гонок просто не прибавляли к итоговому результату. В 1970 году в зачет шли 11 этапов из 13, в пятидесятых годах – четыре из семи.

«Может, нам вернуться к старым добрым временам и просто не учитывать пару гонок? – заявил Зак Браун в онлайн-трансляции телеканала Sky Sports. – Скажем, если в этом году у нас получится провести 15 этапов, мы могли бы брать в зачет 13 Гран При».

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун

Фото: Jack Ke

Предложение Брауна связано с тем, что некоторые команды могут пропустить отдельные этапы из-за коронавируса. В частности, в McLaren решили не участвовать в Гран При Австралии еще до того, как гонку официально отменили. Коллектив принял такое решение из-за того, что у одного из сотрудников диагностировали коронавирус.

Метод Брауна помог бы облегчить проведение будущих гонок Формулы 1 в аналогичных обстоятельствах. Руководству чемпионата не пришлось бы отказываться от Гран При из-за одной или двух команд, которые не смогут выйти на старт. Руководство Ф1 пока не отреагировало на предложение Брауна.

В истории Формулы 1 были случаи, когда правило об отбрасывании худших результатов определяло чемпиона мира. Одним из самых известных примеров считается сезон-88. В том году больше всего очков набрал Ален Прост, однако чемпионский титул присудили Айртону Сенне.

Бразилец чаще финишировал в конце очковой зоны, а потому ликвидация худших результатов лишила бразильца не такого большого числа очков, как его партнера по команде. В результате Ален Прост уступил титул только потому, что выступал слишком стабильно на протяжении всего сезона-88.

Подробнее о сезоне-88:

Следующая новость
«Для нас ты был чемпионом». Мир автоспорта вспоминает Стирлинга Мосса

Предыдущая новость

«Для нас ты был чемпионом». Мир автоспорта вспоминает Стирлинга Мосса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Зак Браун
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Автомобили

Сколько стоит проехать на болиде Формулы 1

2
eSports

4 монитора, 3 руля, клавиатура на полу. Как выглядит рабочий стол Ферстаппена для кибергонок

3
Формула 1

Умер Стирлинг Мосс

4
Формула 1

Фотогалерея: Стирлинг Мосс (1929 – 2020)

5
Формула 1

Лучшая победа Стирлинга Мосса. Рассказывает сам Мосс

Последние видео

Лучший в карьере Сенны первый круг 02:55
Формула 1

Лучший в карьере Сенны первый круг

Племянница Айртона Сенны сделала его скульптуру 00:51
Формула 1

Племянница Айртона Сенны сделала его скульптуру

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 07:13
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Самое важное:

В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года
F1

В Формуле 1 предложили вернуть правило 1990 года

«Для нас ты был чемпионом». Мир автоспорта вспоминает Стирлинга Мосса
F1

«Для нас ты был чемпионом». Мир автоспорта вспоминает Стирлинга Мосса

Лучшая победа Стирлинга Мосса. Рассказывает сам Мосс
F1

Лучшая победа Стирлинга Мосса. Рассказывает сам Мосс

Фотогалерея: Стирлинг Мосс (1929 – 2020)
F1

Фотогалерея: Стирлинг Мосс (1929 – 2020)

Как выигрывал Стирлинг Мосс: успел сойти из-за поломки, но вернулся в борьбу на чужой машине. И победил!
F1

Как выигрывал Стирлинг Мосс: успел сойти из-за поломки, но вернулся в борьбу на чужой машине. И победил!

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.