В Формуле 1 предложили растянуть сезон на два года. И завершить чемпионат в 2021-м

Начать сезон Формулы 1 в 2020-м и завершить в 2021 году. Таков один из вариантов для ближайшего будущего чемпионата мира, согласно статье в немецком издании Auto Motor und Sport. Предложенный формат поможет провести достаточное количество гонок несмотря на отмены этапов из-за коронавируса.

В настоящий момент неизвестно, когда именно Формула 1 начнет сезон. Гран При Австралии и Китая уже отменили. Гонки в Бахрейне и Вьетнаме также находятся под угрозой. Нет гарантий и у Гран При Нидерландов, намеченного на начало мая. Наконец, финансовые проблемы у организаторов этапа в Испании ставят под сомнение возможность провести заезд в Барселоне.

В таком случае первым этапом предстоящего чемпионата может стать Гран При Монако. Согласно публикации в Auto Motor und Sport, эту гонку можно было бы в теории провести раньше, чем в конце мая, так как на сооружение трассы в Монте-Карло требуется шесть недель. Если организаторы городской гонки начнут прямо сейчас, то успеют подготовить автодром к концу апреля либо началу мая.

На данный момент участники Формулы 1 уже договорились между собой о добровольном закрытии баз на 14 дней. Гоночные коллективы смогут возобновить работу в своих штаб-квартирах не ранее понедельника, 30 марта. Но даже в этом случае у команд будет полностью свободный апрель.

Решением ситуации может стать перенос обязательного отпуска с августа на апрель. Тогда команды смогут распустить своих сотрудников в отпуск, а в августе отправить их на гонки. Сезон же сможет завершиться в 2021 году. Это значит, что введение нового технического регламента перенесут с 2021 на 2022 год, делает вывод автор публикации в Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.