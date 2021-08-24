В Формуле 1 появится награда за наибольшее число обгонов

Как говорится в заявлении пресс-службы, награду за наибольшее количество обгонов по ходу чемпионата будут вручать за «храбрость, продемонстрированную гонщиком в смелых маневрах на пути к успеху».

Чтобы следить по ходу дистанции за тем, скольких соперников оставил позади тот или иной пилот, будет разработана специальная графика. Она позволит в режиме реального времени видеть положение как в данной гонке, так и по ходу всего чемпионата.

Понятно, что у лидеров, которые регулярно стартуют с хороших позиций, шансов получить новый приз немного. Пока что наибольшее количество обгонов в прошедших Гран При в активе у Себастьяна Феттеля.

Сейчас в Ф1 уже есть особый приз за лучшее время круга, который носит имя компании DHL.

Для Crypto.com, которая занимается торговлей криптовалютами, новый проект откроет возможность активнее продвигать свой бренд посредством Ф1.

О том, будут ли учитываться при определении лауреата 2021 года уже проведенные гонки, не сообщается.