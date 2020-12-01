Команда Haas объявила, что одним из ее пилотов в следующем сезоне станет Никита Мазепин.

21-летний москвич в последние годы является постоянным участником соревнований в младших формулах. В 2018 году он занял второе место в турнире GP3, уступив только Шарлю Леклеру – а последние два года проводит в Формуле 2. В первый сезон Мазепин не набрал очков, а по ходу второго добился заметного прогресса: пилот одержал две победы в гонках и за один этап до финиша занимает 3-е место в общем зачете.

Мазепин станет четвертым россиянином, который станет участником чемпионата мира – после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. Заключенный с Никитой контракт назван многолетним – однако условность таких формулировок сравнительно недавно продемонстрировал пример Сироткина: многолетний контракт с ним не помешал команде Williams отказаться от услуг москвича после первого сезона.

Ранее москвич уже не раз управлял автомобилями Формулы 1. В течение трех лет (2016-2018) он являлся тест-пилотом команды Force India и принимал участие в тестах за рулем ее болида. В прошлом году в Барселоне россиянин участвовал в тестах в составе команды Mercedes и показал лучшее время дня. В начале 2019 года также появлялась неофициальная информация, что специально для Мазепина чемпионская команда организовала серию частных тестов на разных трассах с использованием болида двухлетней давности.

Имя напарника Мазепина пока не названо, но мало у кого остаются сомнения, что им станет Мик Шумахер, который два последних сезона тоже провел в Ф2 и в настоящий момент лидирует в серии.