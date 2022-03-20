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Формула 1 Новости

В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему

Порядок написания имени и фамилии теперь соответствует китайской, а не европейской традиции

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В Формуле 1 переименовали Чжоу. И вот почему
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При создании телевизионной графики для нового сезона Ф1 отвечающие за нее специалисты изменили принцип написания имени и фамилии пилота, который сегодня станет первым китайцем на старте гонки чемпионата мира. Теперь гонщик фигурирует в трансляции как Чжоу Гуаньюй –  вместо прежнего написания Гуаньюй Чжоу.

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Ранеее использовался европейский подход, когда первым ставится имя (Гуаньюй), а фамилия (Чжоу) идет после. Однако в китайской традиции первой должна стоять именно фамилия. В качестве примера можно привести нынешнего главу китайского государства Си Цзиньпина, наиболее известного правителя прошлого века Мао Цзэдуна или экс-пилота Формулы Е Ма Цинхуа – во всех этих случаях впереди идут именно фамилии.

Среди прочего исходный китайский вариант при переводе имен на английский рекомендован Организацией объединенных наций. 

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