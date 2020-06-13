В Формуле 1 отменят церемонию награждения

Формула 1 отказалась от традиционной церемонии награждения. Долгие годы победитель и призеры Гран При поднимались на подиум, чтобы там получить кубки и устроить обливание шампанским. В 2020 году эта традиция уйдет в прошлое. Об этом рассказал спортивный директор чемпионата мира Росс Браун.

«Нам нужно заботиться о здоровье каждого в связи с пандемией коронавируса, – заявил Браун в интервью официальному сайту Формулы 1. – Из-за этого церемонии, к которым мы привыкли, просто не смогут произойти. Церемонии награждения на подиуме не будет.

Сейчас мы изучаем варианты того, чем ее заменить. К примеру, мы можем устроить что-то торжественное на стартовой решетке.

Одна из возможностей такова: выставить машины призеров в ряд на прямой и поставить гонщиков перед своими болидами. Мы не можем допустить вручение кубков, так как это действие подразумевает близкий контакт [между вручающим и тем, кому вручают приз]. Но мы проработали этот вопрос. У нас есть планы и процедуры относительно того, как продемонстрировать кубки в телетрансляции».

Вместе с церемонией награждения Формула 1 лишится парада пилотов, который проходил перед каждой гонкой. «Мы не можем посадить 20 гонщиков в кузов грузовика и как всегда катать их по трассе, – объяснил Браун. – Вместо этого мы проинтервьюируем каждого пилота у его собственных боксов. Существует множество способов засветить гонщиков в эфире без риска для здоровья.

Это новая норма. Как долго она продлится? До конца года точно».

Третьим аспектом, который утратит Формула 1, станет коллективное прослушивание гимна с детьми перед стартом. До 2019 года гонщики выстраивались в ряд на стартовой прямой, чтобы отдать дань уважения стране, которая принимает Гран При. Каждый пилот стоя слушал гимн государства-организатора, а перед действующим гонщиком стояли дети, которые занимаются автоспортом.

«Мы не можем заставлять гонщиков образовывать тесную группу для прослушивания гимна, – указал Браун. – И тем более мы не можем ставить перед ними детей. Начинающие гонщики останутся дома и примут участие в стартовой церемонии виртуально. Мы отправим гоночные комбинезоны, и ребята вышлют нам видеоролики со своими пожеланиями. Мы сможем интегрировать видеообращения детей-гонщиков в трансляцию».