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Формула 1 Новость

В Формуле 1 отменили требование обязательной вакцинации от Covid

На заседании Всемирного совета FIA были приняты новые, более простые правила для тех, кто работает в паддоке

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
В Формуле 1 отменили требование обязательной вакцинации от Covid
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По мере того, как человечество неумолимо берет верх в долгом и сложном сражении c Covid-19, постепенно отпадает нужда в тех драконовских ограничениях, которые пришлось ввести весной 2020 года. 

Формуле 1 пришлось на несколько месяцев задержать старт того сезона, затем ввести в паддоке «пузыри» и обязать всех носить маски. Случаем массового заражения удалось избежать.

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Напомним, что Нико Росберг получил запрет на вход в паддок по ходу сезона-2022, так как отказался от вакцинации. 

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