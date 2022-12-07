В Формуле 1 отменили требование обязательной вакцинации от Covid
На заседании Всемирного совета FIA были приняты новые, более простые правила для тех, кто работает в паддоке
По мере того, как человечество неумолимо берет верх в долгом и сложном сражении c Covid-19, постепенно отпадает нужда в тех драконовских ограничениях, которые пришлось ввести весной 2020 года.
Формуле 1 пришлось на несколько месяцев задержать старт того сезона, затем ввести в паддоке «пузыри» и обязать всех носить маски. Случаем массового заражения удалось избежать.
С 2021 года в паддок вернулись журналисты и дополнительный персонал, а с 2022-го отменили обязательное ношение масок и тесты на каждом Гран При.
По итогам прошедшего в среду в Болонье заседания Всемирного совета FIA по автоспорту были утверждены очередные послабления.
С сезона-23 для тех, кто работает в так называемых «зонах высокой плотности» – в паддоке, на пит-лейне и в дирекции гонок – больше не будет требования обязательной вакцинации.
Прежде без этого нельзя было получить пропуск, причем требовалось две дозы вакцины, признанной Всемирной организацией здравоохранения. Исключением мог стать лишь отвод по медицинским показаниям.
Так как страны, принимающие Гран При, ослабили собственные меры противодействия Covid и разрешили въезд тем, кто не привился, Ф1 также сделала шаг в эту сторону.
Кроме того, теперь на автодромах больше не будут оборудовать лаборатории для тестов, как делали с июля 2020 года. Правда, с нынешнего сезона обязательная проверка уступила место рекомендательной.
Вместо проверок на месте те, кто работает в Ф1, получат информацию о ближайшей местной больнице или лаборатории, где можно сделать тест.
При наличии симптомов Covid-19 или положительного анализа тестов человека по-прежнему не допустят в «зоны высокой плотности». Это, в частности, означает, что пилот с подтвержденным диагнозом по-прежнему не сможет сесть за руль вне зависимости от тяжести болезни.
Напомним, что Нико Росберг получил запрет на вход в паддок по ходу сезона-2022, так как отказался от вакцинации.
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