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Формула 1 Новость

В Формуле 1 окончательно запретили «хитрое» крыло Mercedes

FIA изменила правила, чтобы не допустить использование неоднозначной идеи, найденной инженерами из Брэкли

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд
, технический эксперт
В Формуле 1 окончательно запретили «хитрое» крыло Mercedes
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Команда Mercedes привезла на Гран При США в Остин новую версию переднего крыла: его особенностью стали разделители закрылков, которые явно несли аэродинамическую функцию и помогали направлять воздушные потоки в обход колеса. 

Соперники сразу заявили, что такое решение не соответствует правилам. Mercedes аргументировала свой выбор тем, что в правилах нет строгого запрета. Они лишь требуют, чтобы разделители «в первую очередь» выполняли механические и структурные функции, а такая формулировка не запрещает во параллельно решать аэродинамические задачи.

Однако команда не стала использовать элемент, а к следующему этапу в Мехико переделала его, убрав спорные детали. 

Чтобы избежать противоречий в будущем, FIA внесла изменения в соответствующий пункт Технического регламента. Теперь в тексте, утвержденном в среду Всемирным советом по автоспорту, говорится, что разделитель «должен обеспечивать структурное сопряжение между соответствующими плоскостями», а его геометрические размеры были скорректированы таким образом, чтобы исключить аэродинамические функции.

Уточнение по поводу «первоочередных задач» также убрали из правил. 

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