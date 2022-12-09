В Формуле 1 окончательно запретили «хитрое» крыло Mercedes
FIA изменила правила, чтобы не допустить использование неоднозначной идеи, найденной инженерами из Брэкли
Команда Mercedes привезла на Гран При США в Остин новую версию переднего крыла: его особенностью стали разделители закрылков, которые явно несли аэродинамическую функцию и помогали направлять воздушные потоки в обход колеса.
Соперники сразу заявили, что такое решение не соответствует правилам. Mercedes аргументировала свой выбор тем, что в правилах нет строгого запрета. Они лишь требуют, чтобы разделители «в первую очередь» выполняли механические и структурные функции, а такая формулировка не запрещает во параллельно решать аэродинамические задачи.
Однако команда не стала использовать элемент, а к следующему этапу в Мехико переделала его, убрав спорные детали.
Чтобы избежать противоречий в будущем, FIA внесла изменения в соответствующий пункт Технического регламента. Теперь в тексте, утвержденном в среду Всемирным советом по автоспорту, говорится, что разделитель «должен обеспечивать структурное сопряжение между соответствующими плоскостями», а его геометрические размеры были скорректированы таким образом, чтобы исключить аэродинамические функции.
Уточнение по поводу «первоочередных задач» также убрали из правил.
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