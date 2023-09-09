В Формуле 1 собрались вновь переделать аэродинамику машин – теперь с 2025 года

После того, как гонщики Ф1 стали все чаще жаловаться, что машины нынешнего поколения больше не обеспечивают достаточной прижимной силы, когда находятся в «грязном» воздухе позади соперника в поворотах, в руководстве чемпионата решили действовать на опережение.

В регламенте 2022 года за счет комплекса мер удалось значительно снизить потерю прижимной силы в «аэродинамической тени» другой машины. Однако анализ показал, что в нынешнем сезоне погоня команд за эффективностью своих шасси оставила от тех улучшений только половину.

Карлос Сайнс прямо сказал в Монце: «С начала этого сезона ситуация стала похожей на 2020 или 2021 год, когда было сложно преследовать соперника».

Поменять правила будущего чемпионата сейчас уже едва ли реально: команды просто не согласятся на это, поскольку уже потратили значительные ресурсы на разработки. Но вот возможности корректировки регламента-2025 FIA изучает очень серьезно.

В эксклюзивном интервью итальянской редакции Motorsport.com директор формульных гонок FIA Николас Томбасис рассказал: «Для шасси 2021 года при дистанции между машинами в два корпуса потеря прижимной силы для задней составляла 50%.

В 2022-м эта величина сократилась всего до 20%, однако сейчас это уже 35%. Ситуация однозначно ухудшается, здесь Карлос прав. И мы уже выяснили, что следует исправить».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Томбасис продолжил: «Мы изучаем различные варианты для 2025 года. Уже ясно, каких элементов шасси коснутся перемены: скажем, это торцевые пластины переднего крыла, боковые кромки днища и крылышки на тормозных воздухозаборниках. В этих областях ограничения станут более строгими.

Понятно, что ситуация сезона-2022 осталась в прошлом. Так что нам предстоит поработать».

Нынешние изменения стали прямым следствием того, что конструкторы команд всеми силами стараются перенаправить воздух в сторону от машины. Из-за этого преследователю не хватает силы потоков, которые генерируют прижимную силу.

Одной из областей шасси, где эволюция идет особенно быстро, является переднее крыло. Ferrari первой придумала использовать металлические разделители его закрылков для работы с потоками.

По словам Томбасиса, некоторые аспекты эволюции нынешних машин явно не улучшают качество гоночного шоу. Однако FIA, как он объяснил, порой сложно контролировать такие нюансы.

«Да, в правилах прописано, что мы можем объявить незаконными любые гибкие кузовные элементы, так как они должны быть жесткими и неподвижными, – объяснил директор формульных гонок. – Но в реальности мы понимаем, что какие-то деформации неизбежны. Потому тут нужно руководствоваться здравым смыслом.

У нас нет права просто запрещать все, что нам не нравится в конструкции машин. Существует определенный порядок. Кое-какие моменты регламента по поводу аэродинамики нам не слишком по душе, но изменить их можно, лишь пройдя через несколько процедур и заручившись общим согласием.

Иногда мы что-то меняем, однако не вполне добиваемся ожидаемого результата. Я бы сказал, что сейчас 90% правил полностью отвечают нашим задачам, а оставшиеся 10, оглядываясь назад, стоило бы сформулировать по-другому».