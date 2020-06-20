В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса

Новые Формулы 1 утвердил автоспортивный совет FIA. Это значит, что изменения в регламент вступили в законную силу. Гонки будут проводить по новым правилам с первого этапа сезона-2020. Он состоится в Австрии 6 июля. Вот полный перечень изменений:

Пит-лейн будет закрываться за 20 минут до старта гонки. Прежде его закрывали за полчаса до старта

На стартовую решетку будут допускать не более 40 сотрудников от каждой команды. Это в два раза меньше чем раньше

Автомобили должны стоять на стартовой решетке со всеми четырьмя смонтированными колесами и шинами за 5 минут до старта. Прежний норматив был равен трем минутам до старта

В течение последних трех минут перед стартом обслуживать каждую машину смогут не более 16 человек. Раньше этого правила не было

Поставщик шин будет обязан предупреждать FIA и команды о том, какие составы резины привезет на Гран При, за две недели до гонки. Раньше поставщик должен был уведомлять о составах резины по крайней мере за 9 недель до европейских Гран При и как минимум за 15 недель до начала гонок за пределами Европы

Всем гонщикам и командам предоставят одинаковый набор из покрышек. Участники больше не смогут выбирать, сколько комплектов какого состава резины взять. Теперь каждому будут выдавать по два комплекта жесткой резины, три средней и восемь мягкой.

Стюардам, которые работают на FIA во время Гран При Формулы 1, разрешили исполнять свои обязанности удаленно, то есть без физического присутствия на трассе

Ночной запрет на работу над машиной уменьшен с 9 до 8 часов

Использование систем вычислительной гидродинамики (CFD) ограничили: теперь этой технологией запрещено пользоваться для усовершенствования аэродинамики болидов.