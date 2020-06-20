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В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса

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В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса
Автор:
20 июн. 2020 г., 10:22

Новый регламент вступает в силу немедленно

Новые Формулы 1 утвердил автоспортивный совет FIA. Это значит, что изменения в регламент вступили в законную силу. Гонки будут проводить по новым правилам с первого этапа сезона-2020. Он состоится в Австрии 6 июля. Вот полный перечень изменений:

  • Пит-лейн будет закрываться за 20 минут до старта гонки. Прежде его закрывали за полчаса до старта
  • На стартовую решетку будут допускать не более 40 сотрудников от каждой команды. Это в два раза меньше чем раньше
  • Автомобили должны стоять на стартовой решетке со всеми четырьмя смонтированными колесами и шинами за 5 минут до старта. Прежний норматив был равен трем минутам до старта
  • В течение последних трех минут перед стартом обслуживать каждую машину смогут не более 16 человек. Раньше этого правила не было
  • Поставщик шин будет обязан предупреждать FIA и команды о том, какие составы резины привезет на Гран При, за две недели до гонки. Раньше поставщик должен был уведомлять о составах резины по крайней мере за 9 недель до европейских Гран При и как минимум за 15 недель до начала гонок за пределами Европы
  • Всем гонщикам и командам предоставят одинаковый набор из покрышек. Участники больше не смогут выбирать, сколько комплектов какого состава резины взять. Теперь каждому будут выдавать по два комплекта жесткой резины, три средней и восемь мягкой.
  • Стюардам, которые работают на FIA во время Гран При Формулы 1, разрешили исполнять свои обязанности удаленно, то есть без физического присутствия на трассе
  • Ночной запрет на работу над машиной уменьшен с 9 до 8 часов
  • Использование систем вычислительной гидродинамики (CFD) ограничили: теперь этой технологией запрещено пользоваться для усовершенствования аэродинамики болидов.

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Автор Адам Купер

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