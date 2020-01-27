В Формуле 1 договорились о новом формате уик-эндов с 2021 года

Как стало известно Motorsport.com, на встрече в Лондоне с участием FIA, Liberty и команд, посвященной новому Договору Согласия и правилам Ф1 с 2021 года, было достигнуто принципиальное согласие сторон об изменении формата уик-эндов.

Детали еще будут уточняться, но главная идея состоит в том, что четверг больше не будет входить в программу Гран При. Сейчас в этот день на трассе нет никаких сессий, однако все команды проводят мероприятия для журналистов – представители медиа традиционно считают эту возможность лучшей для общения с гонщиками, которые еще не погрузились в работу.

С 2021-го никаких пресс-сессий в четверг уже не будет. Программа уик-энда будет начинаться в пятницу утром, причем в боксах будет действовать запрет на запуск моторов. Как долго он продлится, еще предстоит решить.

После этого пройдут две тренировки Ф1, а также необходимые заезды гонок поддержки.

Такие изменения формата позволят выкроить один лишний свободный день для сотрудников команд. За сезон новое расписание даст возможность сэкономить более 20 дней, что снизит нагрузку на персонал и компенсирует планируемое расширение календаря до 25 Гран При – о таких целях уже не раз говорили в Liberty Media. Кроме того, отказ от четвергов упростит логистику, особенно в случае спаренных этапов.