В Формуле 1 до неузнаваемости изменили церемонию награждения

Формула 1 опубликовала новый формат церемонии награждения. Прежде трое призеров заезжали в закрытый парк на пит-лейне, а затем поднимались на пьедестал почета под аплодисменты девушек-моделей. Теперь эту процедуру отменили. Из-за карантина, вызванного коронавирусом, в чемпионате мира появится совершенно новая церемония награждения.

Начиная с Гран При Австрии 2020 года трех лидеров попросят проехать круг почета как можно медленнее. Это потребуется для того, чтобы все остальные финишировавшие пилоты успели заехать на пит-лейн. После этого трое призеров должны будут проследовать на стартовую прямую и там остановить машины.

К пилотам никто не придет. Зато к обладателям первого, второго и третьего места приедет беспилотная тележка. Она привезет гонщикам Формулы 1 воду, кепки, маски и полотенца.

Затем к пилотам выйдет чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон в маске. Он возьмет интервью у призеров и уйдет.

После этого гонщики смогут пройти к предварительно установленным мини-подиумам. Каждый из таких подиумов будет представлять собой отдельную ступеньку.

В общей сложности на стартовую прямую принесут четыре таких мини-подиума: по одному на каждого призера и еще один для представителя команды, которая выиграет гонку. Каждый встанет на собственную ступеньку и не касаясь других присутствующих прослушает гимн. Затем гонщики смогут взять кубки, которые организаторы оставят у ступенек.

По такой схеме уже прошли церемонии награждения в гонках поддержки: в Формуле 2 и Формуле 3.

Первая гонка Формулы 1 в сезоне-2020 стартует в воскресенье, 5 июля, в 16:10 по московскому времени. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки и церемонии награждения.