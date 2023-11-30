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В FIA задумались о возвращении Маси

Президент федерации Мохаммед Бин Сулайем заявил о готовности вернуть опального судью в Формулу 1, если появится необходимость в его компетенциях

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Майкл Маси

Майкл Маси был руководителем гонок Ф1 до конца 2021 года – после чего оказался в центре громкого скандала на Гран При Абу-Даби. Там решения, принятые австралийцем с нарушением регламента, склонили чашу весов в споре за титул чемпиона в пользу Макса Ферстаппена. 

Маси перевели на другую должность, а вскоре он и вовсе покинул FIA и сейчас работает в национальных гоночных чемпионатах. Весной он приезжал на Гран При в Мельбурн и отмечал тогда «невероятно теплый прием» в паддоке.  

Между тем, по ходу финала нынешнего сезона на «Яс-Марине» президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема – который вступил в должность уже после скандального финала 2021 года – спросили о возможности возвращения Майкла в Ф1. 

«Знаете, я всегда готов извиниться, но все же не могу приносить извинения за то, что произошло до моего назначения, – приводит ответ чиновника агентство РА. – Однако в данном случае я все же извинюсь, но при необходимости верну Маси в спорт.

Считаете, я не прав? Беднягу атаковали и оскорбляли. Он прошел через ад, настоящий ад. 

Но если я увижу, что у FIA есть какая-то потребность, и именно Майкл является подходящим человеком, то верну его».

Сулайем добавил: «Знаете, даже мне угрожали смертью, так как в моей власти было изменить результаты. Но я отвечал на это: "Знаете, в 1966 году в финале футбольного Кубка мира Англия-ФРГ тоже не все было корректно. Но стал ли кто-то что-то менять? Нет"».

После увольнения Маси FIA назначила на пост руководителя гонок Ф1 двух других судей. Сейчас из них остался один – Нилья Виттих. 

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