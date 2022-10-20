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Формула 1 Новости

В FIA уточнили правила формирования стартовой решетки

Командам (и болельщикам) предложили детальный алгоритм того, как надо высчитывать положение на старте с учетом всех штрафов

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В FIA уточнили правила формирования стартовой решетки
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Результаты квалификации Формулы 1 в Монце в этом году пришлось ждать весьма долго, что было связано с тем, что очень много команд решили на этом этапе сменить своим пилотам элементы силовых установок, за что те получили штрафы и покатились вниз по стартовой решетке.

Штрафов было так много, что FIA потребовалось несколько часов, чтобы опубликовать хотя бы предварительный стартовый порядок. Поскольку в этот момент все в паддоке пытались высчитать позиции самостоятельно, то выяснилось, что в правилах есть неточности, которые не позволяют однозначно понять, кто за кем стартует.

Вчера на заседании Всемирного совета по спорту FIA правила переписали, сделав порядок формирования стартовой решетки более четким. Это не значит, что у Федерации теперь будет уходить меньше времени на подсчеты, но зато мере любой из нас сможет сделать это самостоятельно по достаточно логичному алгоритму.

Итак, подсчет стартовых позиций теперь будет проходить в пять конкретных этапов.

1) Сначала считают тех, кто квалифицировался и получил штрафы в размере потери 15 и менее стартовых позиций. Их выстраивают на решетке из расчета итогов квалификации и их штрафов. При этом если два пилота попадают на одно и то же место (например победитель квалификации со штрафом в 10 позиций и обладатель шестого места со штрафом в 5 позиций), то быстрейший на решетке становится впереди.

2) Далее все, кто квалифицировался и не был оштрафован занимают свободные места на решетке в порядке их времени круга.

3) Если после этого на решетке остаются свободные места, штрафники из пункта «1» сдвигаются вверх, чтобы их заполнить.

4) Штраф в более чем 15 позиций фактически приравнивается к старту с конца решетки. Те, кто квалифицировался и получил такой штраф, выстраиваются позади всех в порядке своих квалификационных результатов.

5) Остаются те, кто вообще не квалифицировался. Если судьи решают допустить их до гонки, то они стартуют последними в порядке своих результатов в третьей тренировке относительно друг друга. И в самый-самый конец попадают те, кто участвовал в квалификации, был дисквалифицирован, но все же допущен к гонке.

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