В FIA приказали Расселлу вернуть Хэмилтону позицию

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По ходу Гран При Майами на трассу выезжал автомобиль безопасности, что сыграло на руку Джорджу Расселлу: он сумел сменить шины и перед рестартом оказался позади Льюиса Хэмилтона.

На свежей резине молодой пилот смог опередить напарника, причем, как оказалось, сделал это дважды, в какой-то момент по приказу из боксов вернув позицию. И сделал это из-за требований директора гонки.

«Никакого диалога с дирекцией гонки не было, и я продолжаю считать, что его и быть не должно, – сказал об этом глава команды Тото Вольф изданию RaceFans.net. – Просто нам поступила команда от FIA с приказом гонщикам поменяться позициями».

По ходу гонки инженер Расселла сказал ему по радио: «Нам нужно вернуть позицию Льюису, так как ты обогнал за белой линией. Чем быстрее ты ее вернешь, тем больше у тебя будет шансов обогнать снова».

И добавил, как только Расселл оказался позади: «Все, теперь можешь атаковать».

Сам Расселл объяснил выезд за белую линию желанием обезопасить свой маневр обгона.

«Собственно, когда борешься с напарником, нужно оставлять ему чуть больше места на трассе, чем обычно, – сказал британец. – А в том повороте сложно понять, где проходит его граница, так как ничем кроме белой линии она не обозначена.

Конечно, я немного расстроился, когда мне сказали вернуть позицию, так как уже начал догонять ребят впереди. Но к счастью все сложилось удачно».