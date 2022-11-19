В FIA приготовились расследовать обстоятельства аварии Переса в Монако
В руководстве Формулы 1 заявили, что готовы выяснить, был ли удар о барьеры в квалификации преднамеренным – но смогут сделать это только после формального запроса
Поводом ко всей этой истории стали события в Бразилии, когда Макс Ферстаппен отказался выполнять командный приказ и возвращать позицию своему напарнику Серхио Пересу в конце гонки.
Сам пилот ничего конкретного в объяснение своего поступка не сказал, лишь дал понять, что действовал так из-за каких-то прежних событий. В паддоке утвердились во мнении, что речь о весеннем этапе в Монако. Там Перес, лидируя перед финальными попытками в квалификации, ошибся закрутился при выходе на набережную, вызвав появление красных флагов.
Есть основания полагать, что Ферстаппен уверен, будто мексиканец подстроил инцидент, чтобы удержаться на поуле.
Сам Перес продолжает настаивать, что это была лишь обычная гонщицкая ошибка, однако в FIA дали понять, что готовы начать расследование обстоятельств случившегося. Но инициатива должна исходить не от самой федерации.
«Я не знаю у нас [в FIA] никого, кто хотел бы начать расследование, – объяснил президент федерации Мохаммед Бин Сулайем. – Но если в чем-то надо разобраться, мы будем более чем рады. Я не стану скрывать, что не боюсь этого и готов к потенциальным сложностям. И не буду прятаться.
Я первым перейду к действию, если начнутся проблемы. Если не делать этого, никогда не стать лучше. Тут сомнений нет».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Motorsport Images
Если будет установлено, что авария была подстроена, это может стать основанием для серьезного наказания. Статья 37.5 Спортивного регламента Ф1 требует, что гонщик не должен умышленными действиями создавать помеху соперникам.
Самым известным прецедентом такого рода в Ф1 остается авария Нельсиньо Пике на Гран При Сингапура 2008 года. Тогда бразилец преднамеренно разбил машину, чтобы обеспечить тактическое преимущество своему партнеру по Renault Фернандо Алонсо, который в итоге стал победителем гонки.
Формула 1 опробует новый режим работы DRS в спринтах 2023 года
Формула 1 выбрала этапы для спринтов на сезон-2023
Самое важное:
Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым
Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях
Вот каким получился окончательный счет в каждой из пар гонщиков по итогам 22 прошедших квалификаций
Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Мексиканец дал понять, что напряженность, которая возникла в Red Bull после гонки в Сан-Паулу, осталась в прошлом
«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации