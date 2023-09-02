В FIA придумали, как избежать проблем с трафиком в квалификации

По опыту прошлых лет, а также квалификаций Ф2 и Ф3, которые уже прошли в рамках Гран При Италии по ходу этого уик-энда, хорошо известно, что спор за стартовые позиции на быстрой итальянской трассе редко проходит гладко.

Всем пилотам хочется начать свою попытку как можно позже, да еще и получить слип-стрим от соперника впереди.

FIA регулярно предупреждает пилотов, чтобы те не ехали слишком медленно на разгонном круге: это достигается установкой минимального времени, за которое нужно добраться от второй линии машины безопасности на выезде с пит-лейна до первой линии на въезде.

Однако в Монце эту норму скорректировали: теперь она действует в отношении любого круга по ходу квалификации.

В указаниях руководителя гонок FIA Нильса Виттиха, опубликованных в субботу утром, сказано: «Для безопасности и порядка по ходу соревнований во всех случаях – кроме тех, которые судьи сочтут исключительными – действия любого гонщика, который превысит время в 1 минуту и 41 секунду между второй линией машины безопасности и первой линией машины безопасности на ЛЮБОМ круге по ходу и после завершения квалификации, включая круги выезда с пит-лейна и возвращения обратно, будут сочтены случаями умышленного замедления».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Там же говорится: «Во избежание сомнений, эти ограничения не отменяют действия статей 33.4 и 37.5 Спортивного регламента Ф1, которые применяются к полному кругу. Все нарушения будут рассмотрены после завершения квалификации».

Самой анекдотичной за последнее время стала квалификация Гран При Италии в 2019 году: тогда никто из пилотов не хотел первым начинать решающую быструю попытку, в результате чего все ехали так медленно, что время сессии просто закончилось еще до того, как гонщики пересекли контрольную линию.