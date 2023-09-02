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Формула 1 / Гран При Италии Новость

В FIA придумали, как избежать проблем с трафиком в квалификации

В руководстве спорта предприняли меры, чтобы субботняя сессия в Монце не превратилась в Хаос. Или как минимум чтобы вероятность этого хаоса стала ниже

Филип Клерен
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

По опыту прошлых лет, а также квалификаций Ф2 и Ф3, которые уже прошли в рамках Гран При Италии по ходу этого уик-энда, хорошо известно, что спор за стартовые позиции на быстрой итальянской трассе редко проходит гладко.

Всем пилотам хочется начать свою попытку как можно позже, да еще и получить слип-стрим от соперника впереди.    

FIA регулярно предупреждает пилотов, чтобы те не ехали слишком медленно на разгонном круге: это достигается установкой минимального времени, за которое нужно добраться от второй линии машины безопасности на выезде с пит-лейна до первой линии на въезде. 

Однако в Монце эту норму скорректировали: теперь она действует в отношении любого круга по ходу квалификации. 

В указаниях руководителя гонок FIA Нильса Виттиха, опубликованных в субботу утром, сказано: «Для безопасности и порядка по ходу соревнований во всех случаях – кроме тех, которые судьи сочтут исключительными – действия любого гонщика, который превысит время в 1 минуту и 41 секунду между второй линией машины безопасности и первой линией машины безопасности на ЛЮБОМ круге по ходу и после завершения квалификации, включая круги выезда с пит-лейна и возвращения обратно, будут сочтены случаями умышленного замедления».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Пьер Гасли, Alpine A523

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Пьер Гасли, Alpine A523

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Там же говорится: «Во избежание сомнений, эти ограничения не отменяют действия статей 33.4 и 37.5 Спортивного регламента Ф1, которые применяются к полному кругу. Все нарушения будут рассмотрены после завершения квалификации». 

Самой анекдотичной за последнее время стала квалификация Гран При Италии в 2019 году: тогда никто из пилотов не хотел первым начинать решающую быструю попытку, в результате чего все ехали так медленно, что время сессии просто закончилось еще до того, как гонщики пересекли контрольную линию.

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