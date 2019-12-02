Упал сервер. FIA объяснила проблему с DRS на «Яс-Марине»

Первые 18 кругов гонки Формулы 1 в Абу-Даби пилоты проехали без использования системы DRS, которую организаторам пришлось отключить из-за технической неисправности. Это сильно усложнило обгоны на и без того не самой подходящей для них трассе.

Как только использование открытого крыла вновь разрешили, обгонов стало существенно больше. После финиша некоторые пилоты жаловались, что именно эта неисправность усложнила им гонку.

После завершения Гран При руководитель гонок Формулы 1 Майкл Маси рассказал, в чем именно заключалась проблема.

«У нас попросту упал сервер, – признался он. – Мы тут же отключили систему DRS и не включали ее до тех пор, пока не убедились, что все работает на 100%. Мы провели несколько проверок, совместно FIA и представителями Формулы 1, чтобы убедиться в ее полной исправности».

Он добавил: «Мы передаем сигналы системы DRS непосредственно машинам на трассе – и [после отказа] не были уверены в надежности этой связи. Так что мы восстановили систему, убедились, что она корректно работает, что сигналы доходят, и только после этого разрешили задействовать крылья.

Честно сказать, я даже не знаю, что бы было, если бы мы активировали систему сразу. Предпочитаю не думать об этом. У нас, конечно, была возможность перезагрузки. Но для начала мы должны были найти причину неисправности. Ну а потом на саму перезагрузку просто понадобилось какое-то время.

Надо понимать, что легче решить проблему, когда потеряна связь с одной из машин. Но когда проблемы со всеми двадцатью, это просто так не исправишь. Так что мы приняли самое простое решение – запретить использование DRS на какое-то время».

Дополнительная информация: Адам Купер