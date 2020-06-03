В FIA не верили, что Mercedes сможет построить DAS
Техдиректор немцев Джеймс Эллисон рассказал, как команда год подгоняла систему под требования федерации
На зимних тестах 2020 года Mercedes удивила всех появлением системы двойного руления DAS. Новинка вызвала споры в паддоке, часть конкурентов сочла ее нелегальной, но FIA не нашла в системе нарушений регламента.
Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что команда разрабатывала DAS с 2019 года и ее первый вариант действительно был запрещен FIA. Но инженеры из Брэкли нашли новое решение.
«Сделать такой механизм было довольно трудно, – объяснил Эллисон в видео, подготовленном командой. – Мы впервые придумали его в 2019-м и показали свои идеи FIA. Они с завистью признали, что система двойного руления действительно легальна. Но им не понравилось наше исполнение, потому что вторая ось управлялась рычагом на руле, а не движением самого руля.
Они ответили, что разрешат систему, только если она будет управляться рулем целиком. Думаю, они надеялись, что сделать такое окажется слишком сложным, и мы уйдем, не доставляя им больше проблем!»
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Однако Mercedes выделила ресурсы на новую разработку и смогла сделать систему, не нарушающую правил: «У нас очень изобретательной главный конструктор – Джон Оуэн. Он нутром чует, когда что-то можно сделать, а когда нет. Это полезное качество позволяет нам смело тратить деньги тогда, когда другие сомневаются в результате.
Джон взялся за этот вызов, решил, что справится, собрал группу талантливых техников и они изобрели пару-тройку способов, которыми можно сделать [DAS]. Мы выбрали наиболее осуществимый из них и через год появилась та DAS, что вы видели в этом сезоне».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Адам Купер