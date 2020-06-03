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Формула 1 / Новость

В FIA не верили, что Mercedes сможет построить DAS

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В FIA не верили, что Mercedes сможет построить DAS
Автор:
3 июн. 2020 г., 17:10

Техдиректор немцев Джеймс Эллисон рассказал, как команда год подгоняла систему под требования федерации

На зимних тестах 2020 года Mercedes удивила всех появлением системы двойного руления DAS. Новинка вызвала споры в паддоке, часть конкурентов сочла ее нелегальной, но FIA не нашла в системе нарушений регламента.

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что команда разрабатывала DAS с 2019 года и ее первый вариант действительно был запрещен FIA. Но инженеры из Брэкли нашли новое решение.

«Сделать такой механизм было довольно трудно, – объяснил Эллисон в видео, подготовленном командой. – Мы впервые придумали его в 2019-м и показали свои идеи FIA. Они с завистью признали, что система двойного руления действительно легальна. Но им не понравилось наше исполнение, потому что вторая ось управлялась рычагом на руле, а не движением самого руля.

Они ответили, что разрешат систему, только если она будет управляться рулем целиком. Думаю, они надеялись, что сделать такое окажется слишком сложным, и мы уйдем, не доставляя им больше проблем!»

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Однако Mercedes выделила ресурсы на новую разработку и смогла сделать систему, не нарушающую правил: «У нас очень изобретательной главный конструктор – Джон Оуэн. Он нутром чует, когда что-то можно сделать, а когда нет. Это полезное качество позволяет нам смело тратить деньги тогда, когда другие сомневаются в результате.

Джон взялся за этот вызов, решил, что справится, собрал группу талантливых техников и они изобрели пару-тройку способов, которыми можно сделать [DAS]. Мы выбрали наиболее осуществимый из них и через год появилась та DAS, что вы видели в этом сезоне».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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