Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре Следующая / Элбон проведет Гран При Сингапура в специальном шлеме
Формула 1 / Гран При Сингапура Новости

В FIA назвали обвинения в адрес Red Bull необоснованными

Федерация настаивает, что подсчеты бюджетов продолжаются и никаких финальных данных у них пока нет

Автор:
, Редактор
В FIA назвали обвинения в адрес Red Bull необоснованными
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гран При Сингапура начался со скандала, когда сразу несколько влиятельных СМИ написали о том, что в отчете FIA по соблюдению командами бюджетных ограничений говорится, что две команды в 2021 году вышли за замки.

Речь идет об Aston Martin и Red Bull, но если нарушение первой незначительное, то вторая допустила существенный перерасход, что грозит ей не только штрафом, но и потерей мест в общем зачете.

Комментируя эти слухи, глава Mercedes заявил в эфире Sky F1, что нарушение бюджета «со стороны одной из команд» не является секретом ни для кого в паддоке, и выразил надежду, что FIA применит полагающееся наказание.

По поводу слов главы Red Bull Кристиана Хорнера о том, что никаких нарушений не было, Вольф предположил, что его оппонент просто давно не говорил со своим финансовым директором.

Наконец, FIA выпустила официальное заявление по поводу данной ситуации.

В нем говорится, что появившаяся информация является домыслом, а обвинения в несоблюдение бюджетов командами называются необоснованными. В Федерации подчеркнули, что проверка продолжается, и появившиеся слухи никак не повлияют на ее результаты.

При этом в FIA напомнили, что если нарушения действительно будут выявлены, виновная команда понесет наказание по всей строгости правил. Иными словами, Red Bull все же может быть признана нарушителем, но не сейчас, а позже.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Предыдущая новость

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Следующая новость

Элбон проведет Гран При Сингапура в специальном шлеме

Элбон проведет Гран При Сингапура в специальном шлеме
Больше от
Сергей Иванов
Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера Гран При Сингапура
Формула 1

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере Гран При Сингапура
Формула 1

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере

Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории Ралли Новая Зеландия
WRC

Рованпера стал самым молодым чемпионом по ралли в истории

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа Гран При Сингапура
Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура Гран При Сингапура
Формула 1

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Самое важное:

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил свое отставание от Переса и Леклера

По словам пилота Ferrari, он не чувствовал уверенности в болиде и предпочитал не рисковать

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа
Формула 1 Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

В Скудерии считают, что борьба за победу на Гран При Сингапура еще не закончена

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере
Формула 1 Формула 1

Перес назвал победу в Сингапуре лучшей в карьере

Пилот Red Bull рассказал о том, какими трудными были для него последние круги

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Сингапура: пять быстрых выводов

Олег Карпов подводит итоги гонки в Сингапуре спустя минуты после финиша

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.