В FIA назвали обвинения в адрес Red Bull необоснованными

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Гран При Сингапура начался со скандала, когда сразу несколько влиятельных СМИ написали о том, что в отчете FIA по соблюдению командами бюджетных ограничений говорится, что две команды в 2021 году вышли за замки.

Речь идет об Aston Martin и Red Bull, но если нарушение первой незначительное, то вторая допустила существенный перерасход, что грозит ей не только штрафом, но и потерей мест в общем зачете.

Комментируя эти слухи, глава Mercedes заявил в эфире Sky F1, что нарушение бюджета «со стороны одной из команд» не является секретом ни для кого в паддоке, и выразил надежду, что FIA применит полагающееся наказание.

По поводу слов главы Red Bull Кристиана Хорнера о том, что никаких нарушений не было, Вольф предположил, что его оппонент просто давно не говорил со своим финансовым директором.

Наконец, FIA выпустила официальное заявление по поводу данной ситуации.

В нем говорится, что появившаяся информация является домыслом, а обвинения в несоблюдение бюджетов командами называются необоснованными. В Федерации подчеркнули, что проверка продолжается, и появившиеся слухи никак не повлияют на ее результаты.

При этом в FIA напомнили, что если нарушения действительно будут выявлены, виновная команда понесет наказание по всей строгости правил. Иными словами, Red Bull все же может быть признана нарушителем, но не сейчас, а позже.

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