В FIA назвали невозможной проверку всех машин после финиша Гран При

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были вычеркнуты из протокола воскресной гонки в Остине, так как контрольная планка под днищем их машин оказалась изношена сильнее, чем разрешает регламент.

Обе команды признали нарушение, однако в паддоке возникло недовольство, вызванное действиями FIA. После финиша технические инспекторы проверили планку всего на четырех машинах – и на двух из них нашли несоответствие. Очень многие полагают, что если бы контроль прошли все 17 шасси, дисквалификаций оказалось бы куда больше.

Даже комментатор Ф1 на канале Sky Sport Мартин Брандл, традиционно лояльный руководству спорта, отметил этот момент в своей колонке по итогам Гран При.

«Проверены были четыре машины, – написал британец. – У Леклера с Хэмилтоном планки имели слишком сильный износ, что привело к дисквалификации вне зависимости от того, каким был масштаб нарушения. Тут все совершенно однозначно и не может быть никаких серых зон.

Но следующий серьезный вопрос вот в чем: если половина проверенных машин не прошла техническую инспекцию, не следовало ли проверить всех? И ответ тут может быть только один – следовало».

В ответ на критику FIA выпустила разъяснение, где указывает на невозможность полной инспекции всего пелотона, так как это потребует очень значительного времени.

В Формуле 1 существует огромный список проверок, и для проведения каких-то из них всегда выбирают случайные машины. В командах никогда не могут знать заранее, что именно и у кого решат исследовать.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Механики с машиной Кевина Магнуссена, Haas VF-23

В документе сказано: «Это значит, что с точки зрения участников любая деталь машины может быть проверена в любой момент – и последствия за несоблюдение технического регламента могут оказаться серьезными.

Техническая команда FIA в Ф1 обладает богатым опытом, а также данными из множества источников и датчиков. Они помогают принимать решения о том, какие узлы должны быть проверены.

В большинстве случаев все машины соответствуют требованиям правил. Однако, как случилось в Остине, иногда выявляются нарушения. О них сообщают в дирекцию гонки, где решают, какие меры предпринять.

При проведении этих проверок необходимо выполнить серьезный объем работ за ограниченное время, доступное после завершения Гран При до того, как машины нужно будет вернуть командам для разборки и транспортировки на следующую гонку.

Даже несмотря на то, что проводится широкий спектр проверок, невозможно охватить все параметры каждой машины за короткое время. В особенности это касается гоночных уик-эндов, следующих один за другим, когда необходимо также учитывать сроки перевозки.

Вот почему используется процесс случайного выбора нескольких машин для проверки после гонки по нескольким параметрам. Каждая команда осознает, что ее могут проинспектировать, и что вероятность обнаружения любого нарушения правил при такой схеме очень высока».

При этом по ходу каждого Гран При одну случайно выбранную машину подвергают детальному исследованию.

«Это полноценный анализ, который зачастую проводится с частичной разборкой важных узлов, – сказано в документе FIA. – Такая процедура проводится нерегулярно, так как требует большого времени.

Этот процесс включает в себя сравнение физических компонентов с файлами из конструкторских программ, которые команды должны предоставить в FIA, а также проверку данных, которые постоянно контролируются инженерами-программистами федерации».