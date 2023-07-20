В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов
Федерация прокомментировала недавнюю утечку о ходе аудиторской проверки деятельности команд Формулы 1 в 2022 году
На неделе перед Гран При Венгрии в гоночных СМИ появились слухи о том, что три команды чемпионата не смогли выполнить требования лимита бюджетов по итогам 2022 года. О ком конкретно идет речь, выяснить пока не удалось, однако телеканал Sку Sports напрямую обратился в FIA за комментарием по этому поводу.
В официальном ответе утверждается, что любые предположения о нарушениях в настоящий момент не имеют под собой оснований.
«Все сообщения подобного рода являются безосновательными, – заявил представитель федерации. – Процесс изучения бюджетных документов, предоставленных командами, сейчас продолжается. Он закончится лишь через несколько недель.
Только после этого начнется подведение итогов и формализация результатов».
Также FIA сообщила, что не существует фиксированной даты, до которой она опубликует окончательные итоги проверки или сообщит их командам.
При этом источники Sky в командах Ф1 уверяют, что в каждой из них уверены в соблюдении всех финансовых требований по итогам сезона-2022.
Правило ограничения расходов начало действовать в Больших Призах с 2021 года, когда девять из десяти участников чемпионата уложились в требуемые рамки, а Red Bull Racing превысила их примерно на 2,5%. Команде назначили штраф в $7 млн и ограничили время работы в аэродинамической трубе.
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