В FIA изменили правила из-за Ферстаппена

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На предыдущем этапе Формулы 1 в Барселоне Макс Ферстаппен чуть было не оказался вне борьбы из-за пониженной температуры топлива в его баке.

Чем холоднее горючее, тем выше мощность силовой установки. Поэтому в правилах прописано, что за исключением особых случаев температура бензина не должна быть более чем на 10 градусов ниже средней температуре воздуха.

Эта самая средняя температура воздуха для Барселоны была установлена на отметке 34 градуса по Цельсию. Однако в последний момент значение увеличили до 35 градусов. Из-за этого Ферстаппену и Пьеру Гасли пришлось задержаться перед выездом на установочный круг, чтобы команды успели догреть бензин с 24 до 25 градусов.

Чтобы избежать подобного в будущем, в Монако процедуру донесения информации о температуре до команд немного изменили, пишет PlanetF1.com.

Теперь среднюю температуру воздуха, от которой нужно отнимать 10 градусов, будут указывать на специальном табло в паддоке, где информация будет хорошо видна. Значение будут устанавливать за час до старта любой сессии и за два часа до гонки, после чего менять его уже не будут в независимости от перемен погоды.