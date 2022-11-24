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Формула 1 Новость

В Ferrari задумались о возможности наложить вето на моторы Red Bull

Команде из Маранелло не нравится, что соперники получают льготы, положенные новым производителям, хотя в действительности используют наработки Honda

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
В Ferrari задумались о возможности наложить вето на моторы Red Bull
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После разгромного поражения от Red Bull по итогам сезона-2022 в Ferrari нашли возможность для политического давления на соперников. Момент выбран очень удачно – 15 ноября истек срок подачи заявок для компаний, которые собираются строить силовые установки для Формулы 1 по регламенту 2026 года. 

Ferrari пока формально не выразила такого желания – источники в команде говорят, что Скудерия увязывает этот шаг с ограничениями в отношении Red Bull Powertrains (RBPT). 

Собственное моторостроительное отделение в Милтон-Кинсе появилось лишь год назад, когда в Honda объявили о прекращении программы в Ф1. «Быки» договорились с японцами о правах на интеллектуальную собственность и продолжении поддержки, после чего переманили из Mercedes нескольких ключевых инженеров и начали работу. 

Несмотря на подколки соперников (Тото Вольф едко отмечал, что «15 парней в пустом ангаре не делают вас производителем»), RBPT в первом же сезоне выиграла оба титула. 

При этом формально компания считается дебютантом Ф1 и потому имеет положенные новичкам льготы. Это дополнительное время работы на динамометрическом стенде, увеличенный бюджет и еще ряд послаблений, которых нет у других мотористов. 

В Ferrari сочли, что подобная практика вполне оправдана в случае Audi, которая придет в Ф1 с 2026 года, но не должна применяться к Red Bull. Там получили технические наработки от Honda, а не разрабатывали проект с ноля. 

К слову, ингольштадтская компания, а также Mercedes и RBPT уже подали официальные заявки на участие в чемпионате после смены регламента.

В Renault, как поговаривают, задержка вызвана просто необходимостью завершить сезон, французы готовы поставить подпись под документом. Поговаривают, что это же – мало ли, пригодится – сделают и Porsche с Honda. Есть даже слух, будто последняя возродит заводскую программу с 2027 года и даже уже начала приготовления. 

При этом официально объявлено, что Honda продолжит поддержку Red Bull до 2025 года. По этой причине в Ferrari считают правильным лишить «Быков» привилегий. И дают понять, что увязывают подтверждение продолжения собственных выступлений с этим вопросом. 

Скудерия и прежде задействовала политические рычаги – скажем, пыталась отстоять свои интересы при определении формата новых моторов. В Маранелло были против их дополнительного упрощения. Но именно на этом настаивали Audi и Porsche, и боссы спорта заняли их сторону.

Но похоже, что сейчас Ferrari не собирается уступать так просто – и даже готова задействовать право вето, если не сможет добиться своего иными средствами.

Вопрос теперь в том, что будут делать FOM и FIA. История, похоже, приобретает черты принципиальной для вовлеченных сторон. На руку Скудерии недавние финансовые нарушения Red Bull – дескать, они и новым производителем объявили себя для того, чтобы тратить больше других и получать несправедливое преимущество. 

Одним словом, нас, похоже, ожидает нескучное межсезонье…

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