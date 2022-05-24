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Формула 1 / Гран При Испании Новости

В Ferrari установили причину схода Леклера. Это не чинится

Монегаску потребуется замена элементов силовой установки, которых на сезон положено всего по три

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В Ferrari установили причину схода Леклера. Это не чинится
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Команда Ferrari назвала официальные причины схода Шарля Леклера в Гран При Испании. Тогда пилот уверенно лидировал в гонке, но был вынужден свернуть в боксы, сообщив по радио о технических проблемах.

Как говорится в сообщении Скудерии, причиной схода стала поломка турбины, а также расположенного на одном валу с ней мотор-генератора MGU-H, который сам вращается турбиной при сбросе газа, и помогает быстрее ее раскрутить при разгоне.

В сообщении подчеркивается, что поломка не носит системного характера, и что инженеры убедились, что причина произошедшего кроется не в каком-либо дефекте или просчете конструкции. В Ferrari выразили уверенность, что этот случай будет единичным.

Тем не менее, поломавшиеся турбина и MGU-H починке не подлежат и будут заменены новыми узлами.

Согласно правилам, за сезон гонщик вправе использовать только три турбины и три MGU-H. При необходимости поставить четвертую деталь он жертвует позициями на старте гонки.

В Испании у Леклера уже стояла вторая по счету, модернизированная силовая установка. Однако первая остается в рабочем состоянии и при необходимости еще может быть использована. Само собой, ему доступен и третий комплект турбины и MGU-H.

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