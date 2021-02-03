В Ferrari рассказали, как будут искать нового босса

В декабре прошлого года Камильери, возглавлявший компанию Ferrari, внезапно объявил об уходе со своего поста по личным причинам. После этого Скудерией руководил Джон Элканн – праправнук основателя FIAT Джованни Аньелли, возглавляющий всю группу Fiat Chrysler.

Однако в Маранелло сразу дали понять, что это временное назначение, и на смену Камильери придет другой менеджер.

Во вторник вечером Элканн провел телефонную конференцию с финансовыми аналитиками, где затронул и вопросы Ferrari.

«Мы потратим время на то, чтобы найти нашей компании самого лучшего генерального директора, – сказал он. – Страсть Луи к Ferrari не знала границ, он выстроил команду менеджеров, которая продолжит вести нашу компанию к выдающимся результатам. Именно за это я очень благодарен ему и всем нашим коллегам в Ferrari».

По словам Элканна, в Fiat Chrysler сформируют специальную комиссию, которая займется поиском нового босса.

Также нынешний босс Скудерии отметил, что не в восторге от результатов команды в прошедшем сезоне Ф1, который Ferrari завершила только шестой: «Мы не удовлетворены. Великое прошлое вовсе не гарантирует вам великого настоящего и будущего.

Реальность является болезненной как для нас самих, так и для наших болельщиков. Сейчас наш приоритет в том, чтобы стать сильнее и вновь начать побеждать. Надо умерить эмоции и работать».