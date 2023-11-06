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В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

Как оказалось, все беды Шарля на Гран При Бразилии начались со сбоя в электронике

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Шарль Леклер, Scuderia Ferrari
Шарль Леклер должен был стартовать в Сан-Паулу вторым, но не смог завершить даже прогревочный круг: в шестом повороте его машины отказалась подчиняться гонщику и улетела в ограждение. 

Сразу после этого монегаск сказал по радио, что дело в отказе гидравлики. 

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Глава Скудерии Фредерик Вассер рассказал, что первопричиной всех неприятностей стал сбой в управляющей электронике. При этом остальные узлы были в порядке, но машина почему-то решила выключить их.

«Ничего такого не происходило как минимум десять последних месяцев», – объяснил француз. 

Сам Леклер добавил: «На входе в поворот отключилась гидравлика, а следом и мотор. Я больше не мог контролировать машину. 

После удара о барьер мне удалось поехать дальше. Повреждено было только переднее крыло. Но гидравлика на этот раз проработала всего 15 секунд, а потом вновь повторилось то же, что в первый раз. Она отключилась, а следом и двигатель.

Я понял, что ехать дальше бессмысленно, так как удалось преодолеть всего 20 метров».

Он добавил: «Все это особенно печально, так как я наконец-то обрел уверенность в машине и должен был стартовать вторым. Мы построили уик-энд так, чтобы пожертвовать всем ради главной гонки. И вышло проехать всего шесть поворотов [прогревочного круга]».

Вассер отметил, что в воскресенье Шарлю было совершенно точно по силам финишировать в призовой тройке.

При этом у другого гонщика Ferrari Карлоса Сайнса в этот уик-энд была чуть медленная машина, так как в его случае команда сделала ставку на надежность. Испанец в итоге финишировал шестым. 

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