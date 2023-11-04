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В Ferrari признались, что пожертвовали спринтом ради главной гонки

Оба пилота команды провели субботу так, чтобы обеспечить максимальную выгоду для главного дня Гран При Бразилии

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

О том, что Скудерия не рассчитывает в субботу на большие успехи в Сан-Паулу, можно было догадаться уже по ходу утренней квалификации: в финальном сегменте Карлоса Сайнса с Шарлем Леклером отправили на трассу на уже использованных комплектах шин Soft, что позволило им показать только седьмую и девятую скорость. 

Чуть позже картина повторилась и в спринте: оба гонщика вновь получили уже прикатанный Soft, который им пришлось изо всех сил беречь на дистанции.  

Кроме того, проявилась проблема, с которой Ferrari уже столкнулась неделю назад в Мехико – из-за риска перегрева потребовалось беречь силовые установки, снизив нагрузку на них.

«Мы специально поставили самые плохие комплекты из тех, что были – чтобы сберечь хорошие [на воскресенье], – объяснил Сайнс после финиша на восьмом месте. – Надеюсь, это поможет.  

Но вот если потребуется так же много ехать накатом, как сегодня, это будет не очень здорово. Наши датчики показали такую температуру, что просто не было возможности хоть сколько-нибудь атаковать. 

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Испанец продолжил: «Надеюсь, завтра будет получше, потому что в этот раз я катался накатом так много, как еще никогда в жизни. Из-за этого мне не удавалось атаковать на торможениях, а на прямых оставалось рассчитывать только на DRS».

Глава команды Фредерик Вассер объяснил: «Сегодня мы допустили небольшую ошибку при выборе параметров охлаждения, потому уже со второго круга попросили пилотов уделить самое серьезное внимание накату».

Шарль Леклер признался, что вынужден был экономить «практически в каждом повороте». Это не помешало монегаску обогнать на трассе Льюиса Хэмилтона и финишировать пятым. 

«Нынешние машины стали такими быстрыми, то постоянно приходится приподнимать ногу с газа, – добавил Шарль Леклер – Но в этот раз я делал это так часто, как еще никогда [в нынешнем сезоне].  

Также дело в том, что я мог на время показать весь темп нашей машины и обойти соперника – но спустя два или три круга он точно сумел бы отыграться».

В воскресенье Леклер будет стартовать вторым, а вот Сайнс начнет борьбу с седьмой позиции. 

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