В Ferrari признали: с этим шасси проблему не решить

Команда Ferrari покидает Гран При Франции не заработав ни одного очка. Оба пилота в начале гонки пытались бороться за достойные позиции, но в итоге были вынуждены пропустить соперников и казались за пределами очковой десятки.

Отвечая на вопросы журналистов после этапа, глава Скудерии Маттиа Бинотто признал, что в существующих условиях и с имеющимися болидами исправить ситуацию не удастся.

«Можно ли решить проблему, дорабатывая существующий болид? Думаю, его можно улучшить, но чтобы изменить что-то в корне надо менять целые детали, например колесные диски, что нам не позволит регламент, – заявил Бинотто. – Полагаю, сейчас важнее собрать побольше данных, чтобы понять, как конструировать машину на следующий год.

Наши проблемы с шинами могут вернуться в этом году на других трассах. Но не на всех, конечно. Это будет зависеть от типа трассы, от погоды, но надо быть готовыми к тому, что это повториться. Пусть не найти решения, но хотя бы минимизировать потери».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл