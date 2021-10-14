В Ferrari признали риски при замене силовых установок

В Гран При России Шарль Леклер стартовал с новой силовой установкой, в которой команда заменила в первую очередь гибридную составляющую. В Турции такую же силовую установку получил его напарник Карлос Сайнс. В Скудерии с самого начала говорили, что меняют двигатели с прицелом на 2022 год, но теперь глава команды Маттиа Бинотто прямо заявил, что ставить новые силовые установки так рано было большим риском.

«Когда мы поставили новую силовую установку в Сочи, то в первую очередь сделали это для того, чтобы проверить ее перед следующим сезоном, – сказал Бинотто. – Вот почему мы поставили новый агрегат как можно раньше, чтобы иметь запас времени на исправления. Да, это было рискованно и мы пошли на этот риск.

Для нас важно накатать как можно больше километров в реальных гоночных условиях и при необходимости внести изменения до того, как в 2022 году доработку моторов заморозят.

Как выяснилось, уже сейчас новая силовая установка дает небольшое преимущество нашим пилотам. Но я не стал бы называть каких-то конкретных цифр хотя бы потому, что это очень сильно зависит от конкретной трассы.

Просто посмотрите на время квалификации Шарля, которое оказалось четвертым из лучших, к тому же близким к времени лидеров. Полагаю, без новой силовой установки он стартовал бы на пару позиций дальше».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл