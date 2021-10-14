Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки Следующая / Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена
Формула 1 Новости

В Ferrari признали риски при замене силовых установок

Автор:
, Редактор

В команде не были уверены в новой конструкции двигателей, но поставили их чтобы испытать в реальных условиях

В Ferrari признали риски при замене силовых установок

В Гран При России Шарль Леклер стартовал с новой силовой установкой, в которой команда заменила в первую очередь гибридную составляющую. В Турции такую же силовую установку получил его напарник Карлос Сайнс. В Скудерии с самого начала говорили, что меняют двигатели с прицелом на 2022 год, но теперь глава команды Маттиа Бинотто прямо заявил, что ставить новые силовые установки так рано было большим риском.

«Когда мы поставили новую силовую установку в Сочи, то в первую очередь сделали это для того, чтобы проверить ее перед следующим сезоном, – сказал Бинотто. – Вот почему мы поставили новый агрегат как можно раньше, чтобы иметь запас времени на исправления. Да, это было рискованно и мы пошли на этот риск.

Для нас важно накатать как можно больше километров в реальных гоночных условиях и при необходимости внести изменения до того, как в 2022 году доработку моторов заморозят.

Как выяснилось, уже сейчас новая силовая установка дает небольшое преимущество нашим пилотам. Но я не стал бы называть каких-то конкретных цифр хотя бы потому, что это очень сильно зависит от конкретной трассы.

Просто посмотрите на время квалификации Шарля, которое оказалось четвертым из лучших, к тому же близким к времени лидеров. Полагаю, без новой силовой установки он стартовал бы на пару позиций дальше».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки

Предыдущая новость

Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки

Следующая новость

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
«Как Формула Е на проселке». Раллист оценил машину WRC 2022 года
WRC

«Как Формула Е на проселке». Раллист оценил машину WRC 2022 года

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1
Формула 1

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена Гран При Турции
Формула 1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках
Формула 1

Ferrari нацелилась на подиумы во всех оставшихся гонках

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки
Формула 1

Бинотто не приехал в Турцию – и планирует дальше пропускать гонки

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса Гран При Турции
Формула 1

В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

Самое читаемое Сегодня

Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1
Формула 1 Формула 1

Старики пошли в бой: Феттель, Хэмилтон и Алонсо против Ф1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля
Формула 1 Формула 1

В Aston Martin объяснили странный пит-стоп Феттеля

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу
Формула 1 Формула 1

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу

В Спа снесли культовый элемент трассы
Формула 1 Формула 1

В Спа снесли культовый элемент трассы

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1
Формула 1 Формула 1

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1

Пилот извинился за лишение юниора Red Bull чемпионства
DTM DTM

Пилот извинился за лишение юниора Red Bull чемпионства

«Как Формула Е на проселке». Раллист оценил машину WRC 2022 года
WRC WRC

«Как Формула Е на проселке». Раллист оценил машину WRC 2022 года

Самое важное:

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1
Формула 1 Формула 1

Трассу в Остине подлатают перед Гран При Ф1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Марко намекнул на проблемы с шасси Ферстаппена

В Ferrari признали риски при замене силовых установок
Формула 1 Формула 1

В Ferrari признали риски при замене силовых установок

Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки
Формула 1 Формула 1

Гонщики Ф1 одобрили новые перчатки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.