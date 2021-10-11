В Ferrari признали, что сделали ту же ошибку, что и Mercedes

После Гран При Турции самым недовольным пилотом выглядит Льюис Хэмилтон. Команда зазвала его на поздний пит-стоп, в результате которого он опустился с третьего места на пятое.

Позже глава Mercedes Тото Вольф признал, что команде стоило провести пит-стоп раньше, но был шанс, что одного комплекта промежуточных шин хватит до самого финиша, и потому Льюис долго оставался на трассе.

Хэмилтон, впрочем, был не единственной жертвой ошибочной стратегии. После пит-стопов Боттаса, Ферстаппена и Переса в лидеры вышел стартовавший третьим Шарль Леклер. И в Ferrari долго не зазывали его в боксы, всерьез рассчитывая на победу, признался руководитель Скудерии Маттиа Бинотто.

«Мы правда верили, что можем победить или хотя бы оказаться на подиуме, – сказал Бинотто. – Так что сейчас испытываем горечь. Если бы Леклер раньше поменял шины, то он смог бы быть третьим, но мы верили, что он сможет удержаться на первом месте. Ну а после пит-стопа, хотя он и вернулся третьим, удержать Переса, у которого уже была прикатана резина, он не сумел.

Новые промежуточные шины поначалу сильно гранулировались, особенно задние у Шарля. Когда он вернулся из боксов, ему пришлось сразу атаковать, чтобы оторваться от Переса. Но в итоге шины стали гранулироваться, и он потерял скорость, пока не сумел их очистить. Потом у Хэмилтона возникли те же проблемы. Сразу после пит-стопов гонщикам несколько кругов не удавалось привести шины в рабочее состояние».

Бинотто также похвалил Сайнса стартовавшего из-за замены силовой установки с конца решетки.

«Я рад за Карлоса, его выступление показало, что у нас была скорость, – сказал руководитель Скудерии. – Жаль, что на его пит-стопе случилась задержка, иначе он мог бы финишировать выше. Силовая установка хорошо себя показала, теперь она неплохо работает и в квалификационном режиме, и по ходу гонки. Позволяет нам обгонять.

Теперь до конца сезона у обоих пилотов стоят новые силовые агрегаты, и мы рассчитываем избежать штрафов а их замену в будущем».