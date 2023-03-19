В Ferrari признали, что больше не являются вторыми по силе в пелотоне
По словам Карлоса Сайнса, темп алой машины SF-23 на жестких шинах в Джидде показывает, что с реальной силой у команды есть серьезные проблемы
Испанский гонщик финишировал на втором этапе сезона шестым, отстав от победившего Серхио Переса на 36 секунд. Поначалу Карлос был в гонке пятым, по ходу волны пит-стопов ему удалось опередить Лэнса Стролла – но на шинах Hard у Ferrari не было темпа, чтобы соперничать с Mercedes.
Фактор износа уже обсуждали после первой гонки в Бахрейне, но тогда в качестве фактора выступала абразивность сахирской трассы. В Джидде покрытие куда более гладкое – но и на нем темпы износа шин на SF-23 оказались высокими.
«Второй отрезок на составе Hard показал, что мы совсем не так, где хотим быть, – признал Сайнс в эфире Sky. – Износ у нас более серьезный, чем у Mercedes с Aston Martins. И мы немного проигрываем в гоночном темпе».
До начала этапа эксперты говорили, что быстрая трасса в Джидде даст Скудерии преимущество. Реальная расстановка сил стала для команды неприятным сюрпризом.
«Я удивлен, так как до уик-энда и даже в пятницу полагал, что по скорости мы в этот раз будем вторыми [за Red Bull], – сказал Сайнс. – Но гоночный отрезок на Hard показал, что впереди еще очень много работы. Гонка остается нашим слабым местом. Потому нам очень нужно дождаться обновлений, чтобы понять, помогут ли они».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, пит-стоп
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Главной сложностью, по словам Карлоса, пока остается именно вопрос работы с шинами. Их износ на длинной дистанции не позволяет Скудерии рассчитывать на успех.
«Сейчас мы проигрываем по гоночному темпу и в целом по балансу машины, особенно в "грязном" воздухе, – объяснил пилот. – Даже когда мы в одиночестве на трассе, резина начинает перегреваться. А когда преследуем кого-то, машина буквально пожирает ее.
Чтобы ехать сколь-нибудь быстро, нам нужен чистый воздух. Нам хорошо известны свои слабости. И это уже позитив. Но волшебства ждать не стоит, ситуацию выправят только новинки.
Команда не жалеет сил, занимаясь этим. И наш темп точно улучшится».
По итогам двух Гран При Ferrari занимает четвертое место в Кубке конструкторов. У команды, в отличие от Red Bull, Aston и Mercedes, пока нет ни одного призового кубка».
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