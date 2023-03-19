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В Ferrari признали, что больше не являются вторыми по силе в пелотоне

По словам Карлоса Сайнса, темп алой машины SF-23 на жестких шинах в Джидде показывает, что с реальной силой у команды есть серьезные проблемы

Мэтт Кью
Автор:
В Ferrari признали, что больше не являются вторыми по силе в пелотоне
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Испанский гонщик финишировал на втором этапе сезона шестым, отстав от победившего Серхио Переса на 36 секунд. Поначалу Карлос был в гонке пятым, по ходу волны пит-стопов ему удалось опередить Лэнса Стролла – но на шинах Hard у Ferrari не было темпа, чтобы соперничать с Mercedes. 

Фактор износа уже обсуждали после первой гонки в Бахрейне, но тогда в качестве фактора выступала абразивность сахирской трассы. В Джидде покрытие куда более гладкое – но и на нем темпы износа шин на SF-23 оказались высокими. 

«Второй отрезок на составе Hard показал, что мы совсем не так, где хотим быть, – признал Сайнс в эфире Sky. – Износ у нас более серьезный, чем у Mercedes с Aston Martins. И мы немного проигрываем в гоночном темпе».

До начала этапа эксперты говорили, что быстрая трасса в Джидде даст Скудерии преимущество. Реальная расстановка сил стала для команды неприятным сюрпризом. 

«Я удивлен, так как до уик-энда и даже в пятницу полагал, что по скорости мы в этот раз будем вторыми [за Red Bull], – сказал Сайнс. – Но гоночный отрезок на Hard показал, что впереди еще очень много работы. Гонка остается нашим слабым местом. Потому нам очень нужно дождаться обновлений, чтобы понять, помогут ли они».

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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, пит-стоп

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Главной сложностью, по словам Карлоса, пока остается именно вопрос работы с шинами. Их износ на длинной дистанции не позволяет Скудерии рассчитывать на успех.

«Сейчас мы проигрываем по гоночному темпу и в целом по балансу машины, особенно в "грязном" воздухе, – объяснил пилот. – Даже когда мы в одиночестве на трассе, резина начинает перегреваться. А когда преследуем кого-то, машина буквально пожирает ее. 

Чтобы ехать сколь-нибудь быстро, нам нужен чистый воздух. Нам хорошо известны свои слабости. И это уже позитив. Но волшебства ждать не стоит, ситуацию выправят только новинки. 

Команда не жалеет сил, занимаясь этим. И наш темп точно улучшится».

По итогам двух Гран При Ferrari занимает четвертое место в Кубке конструкторов. У команды, в отличие от Red Bull, Aston и Mercedes, пока нет ни одного призового кубка».

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