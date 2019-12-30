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Формула 1 / Новость

В Ferrari предложили ужесточить лимит бюджетов

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В Ferrari предложили ужесточить лимит бюджетов
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
30 дек. 2019 г., 13:57

В Маранелло считают, что со временем Формула 1 должна разработать более строгие правила ограничения расходов, чтобы укрепить экономическую жизнеспособность чемпионата.

В 2021 году бюджеты каждой команды в Формуле 1 будут ограничены планкой в 175 миллионов долларов. При этом затраты на разработку моторов и зарплаты гонщика в этой сумме учитываться не будут. Помимо этого, в ближайшее время владельцам Ф1 предстоит заключить коммерческие сделки с существующими командами, поскольку действующие соглашения истекают в следующем году.

Ф1 стремятся, чтобы команды вернулись к унифицированному Договору согласия, вместо того, чтобы продолжать заключать с ними отдельные сделки – что в свое время изменило финансовую ситуацию в чемпионате.

В Скудерии считают, что в ходе переговоров участникам Ф1 удалось более или менее прийти к согласию по ключевым финансовым вопросам. Генеральный директор Ferrari Луи Камильери на встрече со СМИ заявил, что несмотря на скорое введение ограничений, в конечном итоге потребуются еще большие финансовые изменения.

«Полагаю, мы достигли компромисса с точки зрения ограничения затрат на шасси, – сказал он. – Мы выступаем за это и считаем, что это хорошо для экономической устойчивости Формулы 1.

Со временем этот бюджетный лимит должен охватывать больше компонентов машины, силовые установки, гонщиков, а также прочие вещи. Потому что в конечном счете, если спорт не будет экономически жизнеспособным, он постепенно умрет. В этом мы видим и свою ответственность. Мы принципиально пошли на определенные жертвы, чтобы небольшие команды получали больше денег.

Согласовано еще не все моменты, но в целом нас всё устраивает. В Ф1 десять команд, у каждой разные взгляды, поэтому обсуждения будут продолжаться всегда».

В рамках нового соглашения Ferrari уже не будет получать столь большой бонус за свое наследие в Формуле 1. При этом Камильери подчеркнул, что в ходе переговоров Скудерия стремилась действовать на благо спорту: «Мы в Ferrari взяли на себя очень ответственную  роль лидера из-за нашей истории, из-за важности Ф1 для Ferrari».

«Я совершенно уверен, что все придут к согласию, которое будет действовать в общих интересах», – добавил он.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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