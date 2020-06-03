В Ferrari подтвердили, что Сайнс будет вторым номером при Леклере

В прошлом сезоне Ferrari столкнулась с прямым противостоянием своих пилотов, когда Себастьян Феттель и Шарль Леклер не раз устраивали заочные конфликты и довели борьбу до столкновения в Бразилии.

В мае было объявлено, что Феттель покинет Скудерию в конце года, а пару Леклеру со следующего сезона составит Карлос Сайнс. Эксперты предполагали, что испанцу уготована роль второго номера. Теперь эти догадки на правах анонимности подтвердил один из руководителей Ferrari.

Для описания новой стратегии команды, ее представитель использовал футбольную метафору, пояснив, что теперь Ferrari будет действовать с одним форвардом вместо двух.

«В будущем мы будем играть по схеме 4-4-1-1 вместо нынешней 4-4-2», – цитирует сотрудника Скудерии Auto Motor und Sport.

По мнению источника, выступать с двумя равными пилотами может только команда с доминирующей машиной. Он полагает, что даже Mercedes было бы тяжело справиться с ситуацией, если бы Нико Росберг не завершил карьеру после победы в чемпионате в 2016 году.

«Если бы Хэмилтон и Росберг выступали за них в 2017 году, это бы по ним ударило. Наша машина была достаточно хороша, чтобы использовать эту их слабость», – заявил представитель Скудерии.