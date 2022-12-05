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Ferrari казалась фаворитом на старте чемпионата: Шарль Леклер одержал две победы в трех первых Гран При и вырвался далеко вперед в таблице личного зачета.

Помимо чистой скорости, алая машина F1-75 также демонстрировала способность очень бережно работать с шинами, что обеспечивало пилотам команды преимущество над Red Bull.

Однако по мере того, как в Милтон-Кинсе стали облегчать свое шасси, картина начала меняться. И во второй половине чемпионата RB18 не только ехали быстрее, но и не так сильно нагружали резину.

Это привело к подозрениям, что в погоне за скоростью Ferrari стала использовать более агрессивные регулировки, из-за чего сильнее нагружать шины.

Но главный гоночный инженер Джок Клиа объяснил, что дело совсем не в этом.

«Мне кажется, это какое-то недоразумение, – сказал он. – Главная причина в том, что нам просто не хватало темпа.

На протяжении первых 12-13 гонок наши пилоты могли биться с Red Bull колесо в колесо. Но затем соперникам удалось создать отрыв в пару десятых, именно поэтому мы стали часто упускать поулы. Так что пришлось догонять.

Понятно, что когда ты пытаешься соперничать с тем, чьи машины быстрее, это неизбежно сказывается на шинах. Так что мы не видим в ситуации какой-то особенной проблемы».

Механики Ferrari с шинами на пит-лейне Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Клиа добавил, что скорость износа у двух топ-команд была в целом близкой.

«По ходу сезона, когда удавалось добиться хорошего баланса шасси, у нас ситуация с износом была даже чуть лучше, чем у Red Bull, – объяснил инженер. – Только в самом конце у Шарля начались сложности, когда он пробовал не отставать. К сожалению, ему не хватало скорости.

Понятно, что в этом случае ты перегружаешь шины, пытаясь получить от них слишком много. Конечно, Шарлю было сложно сказать: "Да, останусь я где есть, пусть они уезжают". Он гонщик, потому так не бывает.

Так что ты хочешь получить чуть больше, и это проявляется на длинных отрезках».

Сам Леклер добавил после финальной гонки сезона в Абу-Даби: «Одной из наших проблем стала недостаточная надежность. Нам пришлось расплачиваться за это дополнительными штрафами [за установку новых деталей силовой установки].

В тактике мы тоже в какой-то момент сезона стали допускать ошибки слишком часто. А если говорить о шинах, то здесь не было 100-процентной стабильности.

Гонка в Абу-Даби вышла хорошей, но до этого у нас частенько случались плохие. Тогда с шинами у нас не все получилось правильно. Это одна из важных задач, с которым еще предстоит разобраться».