В Ferrari отвергли шинную «теорию заговора» как причину поражения от Red Bull
Как объяснили в команде, изменение расстановки сил по ходу сезона-2022 никак не связано с резиной
Ferrari казалась фаворитом на старте чемпионата: Шарль Леклер одержал две победы в трех первых Гран При и вырвался далеко вперед в таблице личного зачета.
Помимо чистой скорости, алая машина F1-75 также демонстрировала способность очень бережно работать с шинами, что обеспечивало пилотам команды преимущество над Red Bull.
Однако по мере того, как в Милтон-Кинсе стали облегчать свое шасси, картина начала меняться. И во второй половине чемпионата RB18 не только ехали быстрее, но и не так сильно нагружали резину.
Это привело к подозрениям, что в погоне за скоростью Ferrari стала использовать более агрессивные регулировки, из-за чего сильнее нагружать шины.
Но главный гоночный инженер Джок Клиа объяснил, что дело совсем не в этом.
«Мне кажется, это какое-то недоразумение, – сказал он. – Главная причина в том, что нам просто не хватало темпа.
На протяжении первых 12-13 гонок наши пилоты могли биться с Red Bull колесо в колесо. Но затем соперникам удалось создать отрыв в пару десятых, именно поэтому мы стали часто упускать поулы. Так что пришлось догонять.
Понятно, что когда ты пытаешься соперничать с тем, чьи машины быстрее, это неизбежно сказывается на шинах. Так что мы не видим в ситуации какой-то особенной проблемы».
Механики Ferrari с шинами на пит-лейне
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Клиа добавил, что скорость износа у двух топ-команд была в целом близкой.
«По ходу сезона, когда удавалось добиться хорошего баланса шасси, у нас ситуация с износом была даже чуть лучше, чем у Red Bull, – объяснил инженер. – Только в самом конце у Шарля начались сложности, когда он пробовал не отставать. К сожалению, ему не хватало скорости.
Понятно, что в этом случае ты перегружаешь шины, пытаясь получить от них слишком много. Конечно, Шарлю было сложно сказать: "Да, останусь я где есть, пусть они уезжают". Он гонщик, потому так не бывает.
Так что ты хочешь получить чуть больше, и это проявляется на длинных отрезках».
Сам Леклер добавил после финальной гонки сезона в Абу-Даби: «Одной из наших проблем стала недостаточная надежность. Нам пришлось расплачиваться за это дополнительными штрафами [за установку новых деталей силовой установки].
В тактике мы тоже в какой-то момент сезона стали допускать ошибки слишком часто. А если говорить о шинах, то здесь не было 100-процентной стабильности.
Гонка в Абу-Даби вышла хорошей, но до этого у нас частенько случались плохие. Тогда с шинами у нас не все получилось правильно. Это одна из важных задач, с которым еще предстоит разобраться».
Турция поспорит с Португалией за место Шанхая в календаре Ф1
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля
Самое важное:
Слухи: какие появились кандидаты в боссы Ferrari и при чем тут Мекис
Наши итальянские коллеги собрали все сплетни из окрестностей Маранелло и дополнили их информацией своих источников
Култхард объяснил, что помешает Ферстаппену выиграть титул в 2023 году
Как объяснил Дэвид, дело не в скорости голландского пилота, а в том, что его команде будет куда сложнее построить быструю машину
«Это будет уже шестой их босс за время моей работы». Хорнер подколол Ferrari
Глава Red Bull признался, что увольнение Маттиа Бинотто не стало для него неожиданностью
Босс Aston Martin назвал главное отличие Алонсо от Феттеля
Майк Крак рассказал, как двукратный чемпион мира проявил себя по ходу тестов в Абу-Даби – и чем его сходства и отличия его подхода по сравнению с прежним лидером команды