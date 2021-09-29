В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

На Гран При России Ferrari представила обновление силовой установки, которое пока получил только Шарль Леклер. Сообщалось, что новый мотор даст Скудерии 15-20 л.с. прибавки, но пока монегаску дали использовать только половину улучшения.

Однако, какую прибавку во времени на круге дало обновление, босс Ferrari Маттиа Бинотто сообщить отказался.

«Я не хочу это оценивать, – сказал Бинотто. – Это конфиденциальная информация. В плане скорости мы сделали шаг вперед, но как уже сказали Шарль и Лоран Мекис, для нас важнее, что мы продвинулись с этой технологией настолько далеко, насколько могли. Это точно поможет нам в 2022 году».

Чтобы новый мотор получил и напарник Леклера Карлос Сайнс, ему придется также отбыть штраф на стартовой решетке, как это сделал в Сочи Шарль. Ferrari сообщила, что это точно произойдет до конца сезона, но когда именно, пока не известно.