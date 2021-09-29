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Формула 1 / Гран При России Новости

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

Автор:
, редактор Ф1

Маттиа Бинотто доволен мотором, но оценки не дает

В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов

На Гран При России Ferrari представила обновление силовой установки, которое пока получил только Шарль Леклер. Сообщалось, что новый мотор даст Скудерии 15-20 л.с. прибавки, но пока монегаску дали использовать только половину улучшения. 

Однако, какую прибавку во времени на круге дало обновление, босс Ferrari Маттиа Бинотто сообщить отказался. 

«Я не хочу это оценивать, – сказал Бинотто. – Это конфиденциальная информация. В плане скорости мы сделали шаг вперед, но как уже сказали Шарль и Лоран Мекис, для нас важнее, что мы продвинулись с этой технологией настолько далеко, насколько могли. Это точно поможет нам в 2022 году».

Чтобы новый мотор получил и напарник Леклера Карлос Сайнс, ему придется также отбыть штраф на стартовой решетке, как это сделал в Сочи Шарль. Ferrari сообщила, что это точно произойдет до конца сезона, но когда именно, пока не известно.

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