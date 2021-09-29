В Ferrari отказались назвать прибавку от новых моторов
Маттиа Бинотто доволен мотором, но оценки не дает
На Гран При России Ferrari представила обновление силовой установки, которое пока получил только Шарль Леклер. Сообщалось, что новый мотор даст Скудерии 15-20 л.с. прибавки, но пока монегаску дали использовать только половину улучшения.
Однако, какую прибавку во времени на круге дало обновление, босс Ferrari Маттиа Бинотто сообщить отказался.
«Я не хочу это оценивать, – сказал Бинотто. – Это конфиденциальная информация. В плане скорости мы сделали шаг вперед, но как уже сказали Шарль и Лоран Мекис, для нас важнее, что мы продвинулись с этой технологией настолько далеко, насколько могли. Это точно поможет нам в 2022 году».
Чтобы новый мотор получил и напарник Леклера Карлос Сайнс, ему придется также отбыть штраф на стартовой решетке, как это сделал в Сочи Шарль. Ferrari сообщила, что это точно произойдет до конца сезона, но когда именно, пока не известно.
Читайте также:
Предыдущая новость
Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи
Следующая новость
Новый выпуск программы Motor.HOME: потоп в Сочи и ошибка Норриса