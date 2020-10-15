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Формула 1 / Новость

В Ferrari остались довольны работой последних обновлений

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В Ferrari остались довольны работой последних обновлений
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

По мнению Маттии Бинотто, недавние доработки позволили Скудерии продвинуться в правильном направлении

Начиная с этапа в Сочи Ferrari начала реализовывать план избавления своей машины от тех врожденных сложностей, которые не позволяют команде добиваться в этом году значительных результатов. 

Вторая часть пакета появилась на машине SF1000 в Германии, и в квалификации Шарль Леклер показал четвертую скорость. уступив только дуэту Mercedes и Максу Ферстаппену из Red Bull.

Правда, в гонке поддерживать такой же темп монегаску было уже сложнее, и он финишировал седьмым.  

Тем не менее, в Маранелло позитивно оценили эффективность тех доработок, которые появляются на машине. 

«Полагаю, мы не ожидали радикальных изменений, – сказал глава команды Маттиа Бинотто. – Это было небольшие улучшения, дополнившие первую часть пакета, которую мы внедрили в России.

Позитив в том, что мы видим хорошую корреляцию в сравнении с данными из тоннеля и полученными на базу [с помощью инструментов вычислительной гидродинамики]. Все это значит, что машина развивается в верном направлении.

В оставшейся части сезона у нас будут другие новинки, что весьма важно. Нам важно совершенствовать машину, но еще важнее понимать, что мы верно выбрали направление».

Шарль Леклер добавил: «Уик-энд принес немало позитива. Я не ожидал, что мы будем конкурентоспособны, но в прохладных условиях машина хорошо управлялась, что радует.

Небольшие новинки, которые мы привезли, улучшили ситуацию. Это не назвать большим шагом вперед, но на такой мы и не рассчитывали. Скорее, можно говорить про небольшой шаг в верном направлении.

Надо лишь разобраться, почему на первом отрезке шины так сильно гранулировались. Но в целом я доволен прошедшим уик-эндом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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