В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

С тех пор, как Маттиа Бинотто возглавил Ferrari в январе 2019 года, команда выиграла только три гонки, а сейчас идет лишь шестой в Кубке конструкторов. Бинотто ранее был техническим директором команды и возглавлял техштаб, даже возглавив всю Скудерию.

В этом году Маттиа перестал отвечать за технику, но, по слухам, вступил в конфликт с главным конструктором команды Симоне Рестой.

«Говорят, между Бинотто и Рестой есть трения. Несколько лет назад по команде уже шли такие трещины, но тогда дела шли хорошо», – сказал редактор итальянского издания Autosprint Альберто Саббатини в подкасте Pit Talk.

Журналист также выразил недоумение текущей неспособностью Ferrari продавливать в Формуле 1 выгодные ей решения. В частности, Скудерия весь сезон страдает от запрета на доработку мотора, который у нее получился неудачным.

«Не понимаю, почему Ferrari не использует свой политический вес или другие механизмы, чтобы получить право доработать мотор. Тодт или Монтедземоло такого бы не допустили. Они исправили бы ситуацию за счет собственной харизмы и значимости», – сказал Саббатини.