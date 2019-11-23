В Ferrari опровергли вызов гонщиков на ковер
После Гран при Бразилии общение между руководителем Скудерии Маттиа Бинотто и гонщиками Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем проходило в штатном режиме.
На последних кругах гонки в Сан-Паулу пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер устроили борьбу друг с другом за четвертую позицию. Леклеру удалось обойти партнера, но тот контратаковал, после чего допустил контакт. В итоге обе машины получили повреждения и были вынуждены сойти.
После случившегося в СМИ появилось много сообщений о том, что оба гонщика вызваны на базу команды в Маранелло для того, чтобы там разобрать эту ситуацию и понять, как не допустить случившегося в будущих гонках. Однако в итоге команда опровергла, что какая-либо особая встреча имела место.
«С прошлого воскресенья Маттиа и пилоты общались каждый день, но так происходит всегда, в независимости от того, как прошел Гран При, – заявил официальный представитель команды. – Никакой специальной встречи или видео-конференции не было. Атмосфера в команде хорошая, все сфокусированы на предстоящем Гран При в Абу Даби».
Судьи Гран При Бразилии не стали наказывать ни одного пилота Ferrari, признав случившееся гоночным инцидентом. Сам Бинотто также не стал публично возлагать вину на кого-то конкретного.
«Без сомнений, это неправильно, когда случаются такие аварии. Но у нас были причины для того, чтобы позволить им сражаться. И это было правильно, так как мы уже гарантировали себе второе место в кубке конструкторов», – сказал глава итальянской команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
В Ferrari опровергли вызов гонщиков на ковер
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