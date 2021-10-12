В Ferrari объяснили заминку на пит-стопе Сайнса

После замены мотора Карлос Сайнс начинал турецкую гонку 19-м, но с самого старта стал отыгрывать позиции. Он поднялся в десятку, однако во время пит-стопа на 36-м круге потерял примерно 5-6 секунд.

После этого испанец выехал из боксов сразу следом за Alpine Эстебана Окона, за которым застрял на десять следующих кругов. В итоге Сайнс финишировал в гонке восьмым, однако учитывая темп Ferrari с новым мотором – по лучшему времени круга Карлос уступил только Валттери Боттасу, – он явно мог рассчитывать на большее. От шестой позиции Пьера Гасли испанец отстал всего на семь секунд.

«Сам по себе пит-стоп прошел за нормальное время, – сказал глава Скудерии Маттиа Бинотто, объясняя причину заминки. – Но вот сигнал к началу движения, который теперь включается в ручном режиме после завершения всех работ, система так и не получила.

Так что сбой произошел где-то между ручным переключателем и остальной системой. Мы внимательно разберемся в этом. Очень обидно, что так вышло, потому что сам пит-стоп получился быстрым».

Сам Сайнс добавил: «Думаю, это не тот день, когда можно испытывать огорчение. Мне удавалось обгонять и прорываться, особенно на первой части дистанции. Мы минимизировали потери от замены мотора, что и было целью.

Но из-за пит-стопа я действительно потерял много времени позади Окона. Но, думаю, мы сможем быстро забыть об этом, так как удовольствия сегодняшний день принес больше, чем разочарования».

После Гран При Турции Сайнс остался на шестой строчке в личном зачете Ф1, но его напарник Шарль Леклер теперь отстает всего на пол-очка.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл