В Мексике и Бразилии Карлос Сайнс с Шарлем Леклером были в числе главных преследователей лидеров, дважды завершив гонки на пятой и шестой позициях. Это заметно укрепило позиции Ferrari в Кубке конструкторов – команда смогла создать хороший отрыв от McLaren.

Однако уик-энд на трассе «Лосаил» прошел по совсем иному сценарию. Леклер даже не прошел в финал квалификации, а в гонке, даже после схода Ваплттери Боттаса из Mercedes, пилоты на алых машинах стали лишь седьмым и восьмым, не супев переиграть соперников из Alpine и Aston Martin.

«Это не совсем то, на что мы рассчитывали, – признался Сайнс в эфире Sky Sports. – Но перед стартом мы очень опасались за износ шин. Пятничные данные заставили нас ехать очень консервативно. Первый отрезок на шинах Medium получился неплохим, мы уехали довольно далеко, но после перехода на Hard стали слишком осторожными.

Мы так экономили ресурс резины, что в какой-то момент я понял, что надо начинать атаковать. Мне удалось догнать Лэнса [Стролла], но он, к сожалению, сам преследовал [Эстебана] Окона, потому мог использовать DRS. Так что провести обгон мне не удалось, но темп в конце был неплохим».

Для Шарля Леклера дополнительной сложностью стала замена поврежденного шасси в ночь перед гонкой.

«Вчерашний день принес много разочарований, – сказал монегаск, стартовавший только 13-м. – Я не мог показать скорость и не понимал, что происходит. После замены шасси мне было важно понять, в этом ли причина.

И с первых же кругов прежние ощущения вернулись – я нашел прежний темп. И хотя стартовать с далеких позиций на этой трассе непросто, мне давалось отыгрывать позиции. Особенно радоваться нечему, так как финишировал я только восьмым, но важно было понять свою скорость. Порой время круга было очень неплохим. Так что большое спасибо нашим механикам, которые так оперативно заменили шасси».

Из-за того, что Ландо Норрис из McLaren потерял четвертое место в гонке из-за прокола, отрыв между командами в Кубке конструкторов вырос до 39,5 очков.