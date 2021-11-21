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Формула 1 / Гран При Катара Новость

В Ferrari объяснили слабый результат гонки консервативным подходом

Гонщики Скудерии финишировали в Катаре только на седьмой и восьмой позициях – так как в воскресенье им пришлось экономить резину

В Ferrari объяснили слабый результат гонки консервативным подходом
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«Вчерашний день принес много разочарований, – сказал монегаск, стартовавший только 13-м. – Я не мог показать скорость и не понимал, что происходит. После замены шасси мне было важно понять, в этом ли причина. 

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Что могло случиться с шинами в Катаре? Объясняет Pirelli
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