В Ferrari не захотели менять агрессивный подход Леклера
В последнее время Шарля много критиковали за большое количество ошибок – однако главный гоночный инженер Джок Клиа сказал, что не стоит просить гонщика быть осторожнее
Шарль Леклер дважды разбил машину по ходу уик-энда в Майами, пытаясь угнаться за соперниками из Red Bull. В результате он оказался только на седьмой стартовой позиции и на ней же закончил гонку, хотя потенциально имел возможность побороться за место на подиуме.
Ранее монегаск попал в аварию по ходу квалификации в Баку, а в Мельбурне столкнулся на первом круге гонки с Лэнсом Строллом.
Эксперты и аналитики объясняют такое количество происшествий стремлением пилота ехать быстрее, чем позволяет машина – а в самой Скудерии тем временем сочли неправильным что-то менять.
Главный гоночный инженер Джок Клиа объяснил это характером гонщика, которого успел хорошо узнать с 2019 года.
«Эти ошибки отражают его нынешнее психологическое состояние, – объяснил Клиа. – Шарлю приходится сражаться с пилотами Red Bull на более быстрой технике.
Он как гонщик пытается сделать для этого все возможное, но законы физики берут свое.
Мы не собираемся говорить ему: "Знаешь, Шарль, тебе бы стоит ехать поспокойнее". В этом сезоне он великолепно проводит квалификации. Именно это позволяет ему стартовать с таких высоких позиций, особенно в Баку».
Он добавил: «В Майами наша машина была понятной в управлении и хорошо ехала. Шарль чувствовал, что вновь сможет побороться за поул. Но, пожалуй, он зашел слишком далеко».
При этом инженер не согласился, что Леклер поехал особенно агрессивно только в нынешнем сезоне.
«Он был таким на любой машине, – объяснил Клиа. – Если вспомнить, квалификация в Майами и для Макса Ферстаппена не обошлась без проблем. Для него все обошлось не столь драматично, но из-за проблем с балансом он потерял контроль над машиной в шестом повороте и вынужден был бросить быстрый круг.
Когда пилот атакует на технике с граунд-эффектом, возможна ситуация, когда он за долю секунды останется без прижимной силы. Именно так произошло с Шарлем в шестом повороте [в Майами], и контролировать машину ему стало очень сложно.
Это была квалификация, когда он почувствовал, что имеет возможность побороться за поул в финальной попытке. Так что ехал чуть более агрессивно, что и привело к такому результату».
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