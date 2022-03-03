В Ferrari не увидели поводов разрывать отношения с Kaspersky
По словам Маттиа Бинотто, его команда продолжит сотрудничество с российской компанией
После начала российской военной операции на Украине в Формуле 1 разорвали контракт на проведение национального Гран При, а команда Haas убрала с машин ливрею в цветах триколора и спонсорские логотипы «Уралкалия».
Между тем, Ferrari по ходу тестов в Барселоне сохранила наклейки «Лаборатории Касперского» – компании, специализирующейся на защите от компьютерных вирусов, штаб-квартира которой расположена в Москве.
Объясняя это решение журналистам, глава Скудерии Маттиа Бинотто отметил, что команда не намерена разрывать контракт.
«Kaspersky – это глобальная компания, – пояснил он. – Разумеется, мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся в постоянном контакте со всеми партнерами. Но сейчас никаких сомнений у нас нет».
«Лаборатория Касперского» начала спонсорскую программу Ferrari в 2010 году, а уже со следующего сезона небольшие «антивирусные» логотипы можно было увидеть в верхней части носового обтекателя.
С 2021 года у Kaspersky появилось собственное место на алых машинах – сверху и с обеих сторон носового обтекателя. Это расположение не менялось десять лет, но на новейшей F1-75 наклейки переехали на закрылки (на верхнем фото).
Фелипе Масса, Ferrari 150º Italia, 2011 год
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Ferrari F2012, 2012 год
Фото: Sutton Images
Себастьян Феттель, Ferrari SF15-T, 2015 год
Фото: Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari SF21, 2021 год
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images