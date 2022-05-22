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Формула 1 / Гран При Испании Новость

В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера

В команде рассказали, что отказ силовой установки на машине Шарля стал полной неожиданностью, а почему так вышло, еще только предстоит установить

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Ferrari не смогли установить причину схода Леклера
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Шарль Леклер уверенно лидировал в испанской гонке, не испытывая серьезного прессинга после того, как его главный соперник Макс Ферстаппен улетел в гравий и откатился назад. 

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Однако на 27-м круге, когда преимущество монегаска достигло 11 секунд, он внезапно замедлился и сообщил команде о падении мощности. После этого пилоту осталось только вернуться в боксы и оформить первый сход в сезоне. 

Команде Ferrari не удалось оперативно установить, что привело к такому исходу. Единственное, что сообщил репортерам Маттиа Бинотто – ничто не указывало на потенциальные проблемы. 

«Все произошло неожиданно, – рассказал глава Скудерии. – Думаю, мы узнали обо всем только от самого Шарля. Он сказал [о падении мощности] по радио, и только потом инженеры все увидели по данным. Так что это был полный сюрприз.  

Пока у нас нет объяснения. Так что силовую установку предстоит отправить в Маранелло, мы сделаем это уже вечером воскресенья. А уже завтра утром ее ждет разборка для исследования».

Из позитивных моментов в Ferrari отметили износ шин: два предыдущих этапа команда уступала в этом компоненте Red Bull, но в Барселоне жесткие составы С1-С3 работали на алых машинах очень неплохо.

Шарль Леклер на вопрос, сумел бы он победить без проблем с двигателем, отметил: «На том отрезке, что я успел проехать, все складывалось очень хорошо. Думаю, соперникам было бы сложно нагнать меня, так как отрыв был уже весьма солидным. Кроме того, износ шин Soft был у нас очень уверенным. 

Мы могли проезжать до пит-стопа на несколько кругов больше, чем они. Потому, я считаю, мы держали ход гонки под контролем».

Шарль утратил лидерство в общем зачете Ф1 впервые с начала сезона в Бахрейне. Теперь от отстает от Ферстаппена на шесть очков.

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