В Ferrari не нашли объяснения разницы в темпе между Феттелем и Леклером

В этом сезоне Формулы 1 пилоты Ferrari выступают с большой разницей в результатах. В первых 12 Гран При Себастьян Феттель набрал всего18 очков против 75 у Шарля Леклера. Немец уступил напарнику в большинстве квалификаций и гонок.

Босс Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что анализируя данные пилотов команда не смогла найти причин такой разницы в скорости.

«Не думаю, что там есть какая-то ключевая разница, – сказал Бинотто. – Нет каких-то значительных цифр, разница складывается из сотых долей секунды в поворотах, на торможении, всего по чуть-чуть.

Весь вопрос в ощущениях. Нужно прочувствовать сцепление с трассой, выжать весь потенциал. Наша задача помочь ему. А по данным никакой большой разницы нет».

Сам Феттель тоже не может назвать конкретную причину неудач, но полагает, что машина удобнее для стиля езды его напарника: «Полагаю, что поведение машины и последние обновления подходят мне меньше [чем Шарлю].

Как и всю карьеру, я пилотирую так, чтобы ехать как можно быстрее. Сейчас мне не удается выжать из машины столько же, сколько выжимает Шарль. Мы с инженерами работаем над этим, пытаемся понять».