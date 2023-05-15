В Ferrari назвали главный позитив этапа в Майами. Это днище

Гран При Майами стал первым этапом на пути серьезных переделок шасси Ferrari. Во Флориду Скудерия привезла обновленное днище. Внешне его отличия от предыдущей версии оказались не особенно серьезными, но не приходится сомневаться, что главные переделки затронули каналы Вентури с нижней стороны, потому оказались скрыты от глаз.

Американский уик-энд едва ли можно занести команде в актив: ни одному из пилотов не удалось показать все, на что способна машина. Карлос Сайнс после сильного первого отрезка уступил Фернандо Алонсо с Джорджем Расселлом, а Шарль Леклер из-за квалификационной аварии стартовал далеко, застрял в трафике, а в концовке не смог противостоять Льюису Хэмилтону.

Результаты оказались значительно хуже ожиданий. Но если что-то и стало для команды позитивным результатом уик-энда, это как раз работа нового днища. Улучшение по сравнению с прежней версией хоть и стало относительно небольшим, но позволило разобраться с одним из слабых мест SF-23, на которое пилоты жаловались с самого старта чемпионата.

Об этом рассказал главный гоночный инженер Скудерии Джок Клиа.

Передняя кромка днища Ferrari SF-23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

«Все работало именно так, как мы ожидали, – объяснил он. – И это очень здорово. Одна из причин, почему мы привезли новинку именно в Майами, состоит в том, что на этой трассе много быстрых и среднескоростных поворотов.

Именно там машине прежде недоставало стабильности. И уже в пятницу после параллельной работы с новой и старой версиями в тренировках стало ясно, что все оказалось именно так, как обещали расчеты. Так что на квалификацию и гонку мы установили новинку на обе машины».

Кто-то скажет, что субботняя авария Леклера опровергает слова инженера, но сам он настаивает, что все обстоит прямо противоположным образом.

«Обоим пилотам стало намного проще управлять машиной, – объяснил Клиа. – Дело именно в ее стабильности. И то, что случилось с Шарлем в квалификации, стало лишь дополнительным тому подтверждением. Он смог по-настоящему атаковать в быстрой связке четвертого, пятого и шестого поворотов. Ну а потом, правда, мы увидели то, что увидели».

Передняя часть понтонов и днища Ferrari SF-23 Фото: Джон Нобл

Инженер добавил: «Подготовка новинок потребовала времени. Процесс включает разработку, продувки в трубе и производство. Весь этот цикл занял примерно четыре недели».

Безусловно, обновленная деталь для SF-23 не стала революционным прорывом. Но это важный первый шаг на пути преображения машины, который займет три следующие недели.

Также Клиа поделился одной весьма любопытной деталью: зимой команда скорректировала направление своей работы над машиной. Из-за этого все прежние данные в отношении настроек стали фактически бесполезными: «Думаю, прогресса в этом вопросе мы добились только к Австралии».

Он продолжил: «В Баку нам удалось сделать ощутимый шаг вперед. Прежде всего это касалось того, как вывести машину в оптимальный диапазон. Сейчас именно это, пожалуй, является самым важным. Если машина едет более послушно, пилоты чувствуют себя уверенней.

Зимой правила в отношении днища изменились, это коснулось размеров детали и дорожного просвета. А такие вещи влияют на работу всего шасси и уровень прижимной силы. Сейчас прижим, генерируемый днищем и задним крылом, стал просто огромным».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Чего же можно ожидать на ближайших Гран При?

«По итогам первых четырех этапов обратная связь гонщиков позволила нам установить, что является главной слабостью машины, – объяснил гоночный инженер. – Если говорить об одном быстром круге, то нам по силам спорить с Red Bull, которая является ориентиром для всех в Ф1. Что касается гоночной дистанции, то мы знаем, из-за чего проигрываем им. Знаем очень точно.

Если говорить в целом, важно добавить машине прижимной силы и снизить ее лобовое сопротивление. Этим мы тоже сейчас занимаемся.

Но также очень важны адресные улучшения. Да, они не принесут прибавку в 4% прижима или даже в 2%. Но позволят расширить диапазоны оптимального баланса, то есть улучшить ситуацию для гонщиков.

Машина становится более стабильной в среднескоростных и быстрых виражах, на торможениях перед поворотом, входе и выходе из него. В каждой из этих ситуаций днище сильно перемещается. Потому улучшения добавляют машине стабильности и предсказуемости».

Теперь Ferrari осталась самая малость – обратить весь этот позитив в результаты на трассе.