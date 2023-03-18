В Ferrari намекнули, что довольны пятницой в Джидде

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После Бахрейна, где у Ferrari была неплохая скорость, хоть и не подкрепленная надежностью, уик-энд вСаудовской Аравии начался для Скудерии далеко не столь здорово.

По итогам пятницы Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом, получившие новые моторы, показали только девятое и десятое время. Довольно удивительно, но такой темп не вызвал в команде озабоченности.

«Мы проверяли кое-какие новинки – и все работает ровно так, как ожидалось, – рассказал монегаск. – Пока сложно оценивать нашу силу здесь, так как все работали по собственным программам.

Но ощущения от машины очень хорошие. Завтра надо постараться выжать из нее максимум в квалификации».

Он добавил: «Впрочем, с учетом моего штрафа мы построили работу в этот уик-энд таким образом, чтобы иметь возможность отыгрывать позиции в гонке».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Карлос Сайнс также был далек от пессимизма.

«День вышел насыщенным, – сказал испанец. – У этой трассе есть свои особенности, которые требуют особого подхода при поиске баланса.

Уверен, что мы сможем прибавить в скорости, но уже сейчас машина выглядит в целом неплохо.

Темп в гоночной конфигурации тоже оказался неплохим. А искать квалификационную скорость мы будем в субботней тренировке».

Финальная тренировочная сессия в Джидде стартует в 16:30 Мск, а квалификация начнется в 20:00.