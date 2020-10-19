В Ferrari конфликт? Журналист отказался от своих слов

На прошлой неделе редактор итальянского издания Autosprint Альберто Саббатини сообщил о внутреннем конфликте в Ferrari. По его словам, размолвка вышла между главой команды Маттиа Бинотто и главным конструктором Симоне Рестой. Но теперь журналист отказался от своих слов.

«У Ресты нет конфликта с Бинотто, меня неправильно поняли, – цитирует Саббатини F1Sport. – Будь между ними какие-то трения, разве Бинотто доверил бы Ресте такую стратегически важную работу, как завершение доработки машины?»

Ранее Реста сообщил, что свои токены на доработку болида SF1000 к 2021 году Скудерия истратит на исправление проблем с задней частью машины.