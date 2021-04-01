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Формула 1 / Новость

В Ferrari допустили выступление Леклера на Ле-Мане-2023

Автор:
, редактор

Участие Шарля в гонке на выносливость назвали возможным, хоть и маловероятным

В Ferrari допустили выступление Леклера на Ле-Мане-2023

C 2023 года Ferrari вернется в гонки на выносливость и будет выступать в Ле-Мане в классе гиперкаров. Комментируя эту новость пилот Скудерии Шарль Леклер сказал, что сам хотел бы однажды попробовать свои силы на «24 часах Ле-Мана».

Глава программы спорткаров Ferrari Антонелло Колетта считает, что дебют Леклера в WEC может состояться тогда же, когда и самой Скудерии.

«Сочетание Формулы 1 с выступлением на каком-то этапе WEC вполне возможно, – сказал Колетта. – Но пока думать о составе команды рано. 

Сейчас мы полностью сосредоточены на разработке боеспособной машины, которая позволит бороться за хорошие результаты. А потом уже будем решать, кто на ней поеде.

Пока мне кажется, что устроить выступление Леклера на Ле-Мане-2023 будет непросто, но я не скажу, что это невозможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WEC
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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