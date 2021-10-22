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Формула 1 / Гран При США Новости

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту

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Слухи о твердотельных аккумуляторах для гибридной силовой установки не подтвердились

Да, но нет: В Ferrari подтвердили новую батарею, но не ту

Некоторое время назад со ссылкой на наших итальянских коллег мы  писали о том, что новая силовая установка Ferrari, которую Шарль Леклер получил на Гран При России, а Карлос Сайнс в Турции, содержит инновационную батарею гибридного привода на основе твердотельных аккумуляторов. К сожалению для поклонников Скудерии, это оказалось неправдой.

У Ferrari и правда появилась новая батарея, рабочее напряжение которой увеличилось с 400 до 800 вольт. Однако тип аккумуляторов, из которых собрана эта самая батарея, серьезно не изменился.

«Мы довольны отзывами наших пилотов, – сказал накануне гран при Америк главный специалист по двигателям Ferrari Энрико Гуалтери. – Это вдохновляет наших инженеров сделавших новую батарею. В ней они вдвое увеличили рабочее напряжение.

Сама батарея была серьезно изменена, но сохранила прежний химический состав элементов питания. Также обновились оба мотор-генератора».

Твердотельные автомобильные аккумуляторы до сих пор существуют лишь в виде лабораторных образцов. Над их серийным воплощением трудятся почти все автоконцерны, в частности их особенно активно обещает Toyota. Мы предположили, что Ferrari первыми в мире сделали их пусть не массовыми, то хотя бы мелкосерийными.

Главным преимуществом твердотельных аккумуляторов является широкий температурный режим. Электролит в них пребывает в твердом состоянии, а не в состоянии геля, как в обычных литий-ионных элементах питания.

При быстрой зарядке и быстрой разрядке любой аккумулятор нагревается. Но если обычные элементы питания от этого быстро портятся и могут загореться, то твердотельные переносят высокую температуру без проблем. Это в теории позволит повысить кратковременную мощность электромоторов гибридной силовой установки, а также ускорить заряд батареи.

С твердотельными аккумуляторами связываются надежды дальнейшего развития электромобилей, в том числе гоночных. Скажем, они смогли бы сильно улучшить производительность болидов Формулы Е.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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